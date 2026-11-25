Paleta suína em vinho tinto: o papel da deglaçagem na profundidade do molho

A paleta suína cozida lentamente em vinho tinto resulta em uma carne macia e aromática, envolta em um molho denso que remete a um goulash sofisticado. O caráter festivo do prato vem da combinação de vinho, tomates e a base de aipo, mantendo a simplicidade de uma refeição caseira.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Говядина, тушенная со сливами

O ponto central do preparo é a sequência de temperaturas: a carne deve ser selada em fogo alto para criar uma crosta dourada antes de ir para o cozimento lento. O gesto decisivo ocorre na deglaçagem da frigideira com vinho e caldo, técnica que recupera os sucos caramelizados da carne e os devolve ao cozimento, concentrando a profundidade do sabor.

Ingredientes

Para a base do prato, são necessários 1.200g de paleta suína, duas cebolas e duas cenouras. A estrutura aromática é composta por dois talos de aipo, três dentes de alho, quatro ramos de tomilho e duas folhas de louro. O tempero consiste em sal, pimenta-do-reino e quatro grãos de pimenta-da-jamaica.

A base líquida leva 200 ml de vinho tinto seco e aproximadamente 500 ml de caldo (ajustando a quantidade para que a carne fique totalmente coberta). Adicionam-se 2 colheres de sopa de extrato de tomate e óleo vegetal para fritar. Opcionalmente, pode-se usar 1 colher de sopa de amido para engrossar o molho final.

Preparo

A carne deve ser limpa e cortada em pedaços médios. O primeiro passo é fritá-la em fogo alto até obter a crosta característica, transferindo-a então para uma panela de cozimento (sauteuse).

Na mesma frigideira utilizada para a carne, refoga-se a cebola e a cenoura cortadas em cubos até amolecerem, acrescentando o extrato de tomate. Em seguida, despeja-se o vinho e o caldo para deglaçar a superfície, soltando as partículas de sabor. Adicionam-se as ervas e especiarias e leva-se a mistura ao ponto de fervura.

Essa mistura é despejada sobre a carne na panela. O cozimento ocorre em fogo baixo até que a carne esteja macia, processo que leva, em média, 1 hora e meia.

Serviço e finalização

O prato harmoniza com purê de batatas, arroz, trigo sarracena ou massas.

Para quem busca a textura aveludada de um molho de restaurante, é possível retirar a carne da panela e passar o líquido por uma peneira. Se necessário, o molho é engrossado com amido nesta etapa e, por fim, reintegrado à carne para aquecer antes de servir.