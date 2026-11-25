Biscoito Racuchki: a interação entre massa amanteigada e merengue estável

O biscoito "Racuchki" (Conchas) baseia-se no contraste estrutural entre a densidade de uma massa amanteigada e a leveza de um recheio de merengue aerado. O resultado final depende da estabilidade dessa interação: a base deve sustentar a massa de clara sem que esta colapse, mantendo a característica abertura da "concha".

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Печенье с корицей

A precisão da base e o ponto do recheio

A estrutura começa com a proporção de 400g de farinha de trigo, 180g de manteiga, 140g de açúcar, 100g de creme de leite (20% de gordura), 3 ovos e 50g de nozes. A separação rigorosa dos ovos é o primeiro passo técnico: as gemas integram a massa, enquanto as claras formam o núcleo.

Para a base, as gemas são batidas com o creme de leite, seguidas pela manteiga amolecida até a plasticidade. A farinha é incorporada gradualmente com espátula até obter uma massa macia e maleável, que deve obrigatoriamente descansar por 30 minutos sob filme plástico na refrigeração para estabilizar a gordura.

A etapa decisiva para a viabilidade do doce é a montagem da espuma de claras. A ausência total de gordura no bowl do batedor é crítica; a recomendação é a higienização com água morna e bicarbonato para garantir a estabilidade da rede de proteínas. As claras são batidas em velocidade média com 0,33 colher de chá de sal. O açúcar é adicionado em três etapas, elevando-se a velocidade ao final. O ponto exato é atingido quando a massa apresenta uma textura densa e brilhante, capaz de resistir ao calor do forno sem retrair.

Montagem e controle térmico

Com o forno pré-aquecido a 170 °C, a massa é dividida em 50 a 60 porções, moldadas em pequenas esferas e abertas em discos finos. A massa de claras é distribuída em metade do disco, que é então dobrado em semicírculo e, posteriormente, fechado ao meio para formar a concha. Um pedaço de noz picada é pressionado na abertura do biscoito.

O tempo de forneamento varia entre 25 e 30 minutos. O sinal de preparo é a coloração dourada da massa e a formação de uma crosta crocante sobre o merengue. A transferência imediata para uma grade de resfriamento é fundamental: manter o biscoito na assadeira permite que o vapor residual condense e penetre na meringue, eliminando a crocância pretendida. O processo total de preparo leva 1 hora e 30 minutos, com um valor energético de 1015,92 kcal por porção.