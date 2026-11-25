Batata-doce gratinada: O ponto exato de 7 minutos para a textura macia

A combinação de um tubérculo doce com ingredientes salgados e defumados cria uma base sólida para um prato de forno que surpreende pela simplicidade. O batata-doce, ao ser cozida e depois gratinada, mantém uma textura macia que sustenta a estrutura da receita, enquanto a fumaça da linguiça e a cremosidade do queijo definem o perfil gustativo. É uma alternativa direta para o jantar, onde a doçura natural do legume encontra o sal e a gordura da carne, resultando em uma harmonia que dispensa molhos ou preparações complexas.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Пирог с колбасой и сыром

Preparo e montagem

Para quatro porções, utilize 600 g de batata-doce (de preferência com polpa laranja, que tende a ser mais doce e delicada), 100 g de linguiça defumada, 4 unidades de alho-poró (ou chalota, conforme a disponibilidade, mas a fonte indica chalota), 20 g de cebolinha verde, 50 g de queijo semiduro ralado, 4 ovos, 1 colher de sopa de óleo vegetal refinado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. O tempo total de preparo é de aproximadamente 50 minutos.

Pré-aqueça o forno a 180 °C. A etapa decisiva para a textura ocorre no tratamento do tubérculo: cozinhe a batata-doce em água fervente com sal por exatamente 7 minutos. Retire, escorra, deixe esfriar ligeiramente, descasque e rale em uma grade grossa. Enquanto isso, corte o chalota em semianéis finos e refogue no óleo vegetal por 5 a 7 minutos, até que esteja macio. Fatie a linguiça em tiras finas e pique a cebolinha. Em uma tigela à parte, bata os ovos com sal e pimenta.

Cozimento final

Misture a batata-doce ralada, o chalota refogado, a linguiça, a cebolinha e o queijo na massa de ovos, incorporando bem todos os ingredientes. Transfira a mistura para uma assadeira untada com óleo. A largura da forma é importante: camadas muito espessas impedem a formação da crosta dourada, fazendo com que os ingredientes cozinham apenas pelo vapor. Asse por 30 a 35 minutos, até que esteja pronto.

O resultado é um prato completo, onde o batata-doce funciona como o carboidrato principal, elevado pelo sabor defumado da carne e pelo final crocante do queijo. É uma opção prática que entrega uma refeição substantiva, com base macia e superfície gratinada, sem exigir técnicas de restaurante.