Corte errado da carne destrói a crosta dourada em segundos

O segredo de um stir-fry de carne bovina perfeito reside no contraste entre a caramelização externa e a suculência interna. Para alcançar esse resultado, a técnica exige dois cuidados fundamentais: o corte rigorosamente transversal às fibras da carne e o uso de fogo máximo para evitar que a proteína solte água e cozinhe no próprio caldo.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Говядина в соевом соусе с луком и кунжутом

Ingredientes

600-700 g de carne bovina (filé mignon ou contrafilé);

4 cm de raiz de gengibre;

4 talos de cebolinha;

1 maço de coentro fresco;

Molho de soja escuro (aproximadamente 4-5 colheres de sopa para a marinada);

5 colheres de sopa de azeite de oliva;

Tempero para carnes e pimenta-do-reino moída a gosto.

Preparo e Marinada

Corte a carne em tiras de aproximadamente 4 cm de comprimento por 1,5 cm de largura, sempre no sentido contrário às fibras. O gengibre deve ser limpo e cortado em tiras finas (estilo juliana).

Em uma tigela, misture a carne, o gengibre, 4 a 5 colheres de sopa de molho de soja escuro, 2 colheres de sopa de azeite e o tempero para carnes. Deixe marinar em local fresco por 2 horas para que os sabores sejam absorvidos.

Técnica de Cocção

Corte a parte branca e um terço da parte verde da cebolinha em pedaços diagonais de 2 cm. Reserve as folhas do coentro para a finalização.

Aqueça bem um wok ou frigideira funda com 2 colheres de sopa de azeite até que o óleo comece a fumegar. Refogue um terço da cebolinha por apenas 10 segundos e adicione uma parte da carne. É essencial fritar em pequenas porções para manter a temperatura alta e garantir a crosta dourada, mexendo constantemente por 2 a 3 minutos. Transfira cada porção pronta para um prato pré-aquecido.

Finalização e Serviço

Retorne toda a carne ao wok. Adicione o restante da cebolinha, todo o líquido da marinada com gengibre que sobrou na tigela, mais 1 colher de sopa de azeite e pimenta-do-reino. Misture vigorosamente em fogo máximo por mais 2 minutos.

Sirva imediatamente em pratos aquecidos, finalizando com folhas frescas de coentro. Acompanhamentos recomendados incluem arroz no vapor ou massas como udon, soba ou macarrão de arroz.