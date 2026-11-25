O segredo de um stir-fry de carne bovina perfeito reside no contraste entre a caramelização externa e a suculência interna. Para alcançar esse resultado, a técnica exige dois cuidados fundamentais: o corte rigorosamente transversal às fibras da carne e o uso de fogo máximo para evitar que a proteína solte água e cozinhe no próprio caldo.
Corte a carne em tiras de aproximadamente 4 cm de comprimento por 1,5 cm de largura, sempre no sentido contrário às fibras. O gengibre deve ser limpo e cortado em tiras finas (estilo juliana).
Em uma tigela, misture a carne, o gengibre, 4 a 5 colheres de sopa de molho de soja escuro, 2 colheres de sopa de azeite e o tempero para carnes. Deixe marinar em local fresco por 2 horas para que os sabores sejam absorvidos.
Corte a parte branca e um terço da parte verde da cebolinha em pedaços diagonais de 2 cm. Reserve as folhas do coentro para a finalização.
Aqueça bem um wok ou frigideira funda com 2 colheres de sopa de azeite até que o óleo comece a fumegar. Refogue um terço da cebolinha por apenas 10 segundos e adicione uma parte da carne. É essencial fritar em pequenas porções para manter a temperatura alta e garantir a crosta dourada, mexendo constantemente por 2 a 3 minutos. Transfira cada porção pronta para um prato pré-aquecido.
Retorne toda a carne ao wok. Adicione o restante da cebolinha, todo o líquido da marinada com gengibre que sobrou na tigela, mais 1 colher de sopa de azeite e pimenta-do-reino. Misture vigorosamente em fogo máximo por mais 2 minutos.
Sirva imediatamente em pratos aquecidos, finalizando com folhas frescas de coentro. Acompanhamentos recomendados incluem arroz no vapor ou massas como udon, soba ou macarrão de arroz.
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Híbrido japonês apresenta variação interna de padrões em pétalas e estrutura lenhosa que dispensa renovação anual.