Popcorn de frango: técnica de empanamento dupla com creme de leite para crosta leve

O "popcorn" de frango caseiro oferece uma alternativa prática às clássicas entradas, diferenciando-se dos nuggets principalmente pelo tamanho minúsculo das peças e por uma técnica de empanamento dupla. A combinação de farinha e iogurte natural (ou requeijão, conforme a fonte original, aqui mantido como "sметана" de 15% de gordura para fidelidade) cria uma crosta firme e sonora. Nesse processo, o creme forma uma barreira que impede a penetração excessiva do óleo na carne, garantindo que o interior permaneça leve e suculento.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная курица

Para a preparação, são necessários os seguintes ingredientes:

400 g de filé de frango

200 g de сметана (gordura 15%)

120 g de farinha de trigo

2 colheres de chá de páprica

2 colheres de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Sal a gosto

Óleo vegetal para fritura (quantidade conforme a capacidade da panela)

Preparo

Com comece pela preparação da carne. Lave o filé de frango e seque-o cuidadosamente com papel-toalha; a remoção da umidade é essencial para evitar respingos de óleo durante a fritura. Corte a carne em cubos pequenos, com no máximo 1,5 cm de lado.

Em uma tigela funda, coloque o frango cortado. Tempere com sal, pimenta-do-reino, 1 colher de chá de alho em pó e 1 colher de chá de páprica. Misture bem e deixe marinar por 30 minutos à temperatura ambiente.

Monte duas estações de empanamento: em uma tigela, coloque a сметана; em outra, misture a farinha de trigo com as especiarias restantes (1 colher de chá de cada uma de alho em pó e páprica), incorporando com um garfo até a mistura ficar homogênea.

Em uma panela ou frigideira funda, adicione óleo vegetal até atingir um nível de aproximadamente dois dedos (3 a 4 cm). Aqueça em fogo um pouco acima do médio até o óleo esquentar bem.

Realize o empanamento duplo: envolva cada cubo de frango primeiro na farinha temperada, depois mergulhe completamente na сметана e, por fim, empane novamente na farinha. É importante sacudir o excesso de farinha antes de fritar para evitar que ela queime no óleo.

Com a ajuda de uma escumadeira, coloque as peças no óleo fervente em porções. O frango deve cobrir-se imediatamente de bolhas. Frite até que a casca esteja de um dourado intenso.

Retire o "popcorn" pronto com a escumadeira e transfira para um prato forrado com papel-toalha para drenar o óleo excedente. Sirva a entrada imediatamente, enquanto a casca está em sua máxima crocância.