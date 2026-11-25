Sardinha resfriada no caldo aromático preserva suculência e intensifica sabor

A sardinha preparada por este método destaca-se pela suculência e pelo aroma intenso, resultados diretos da técnica de resfriamento dentro do próprio caldo aromático. Essa abordagem permite que o peixe seja servido tanto como prato principal, ainda morno, acompanhado de batatas ou arroz, quanto em temperatura ambiente, com sua carne macia ideal para a montagem de sanduíches e pastas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маринованная скумбрия

Ingredientes

Para a execução da receita, são necessários os seguintes ingredientes:

Uma sardinha grande; 1 litro de água; 60 ml de vinagre de maçã; meia unidade de limão (usar a casca e o suco); 1 dente de alho; 1 colher de chá de sal; 1 colher de chá de açúcar; 1 colher de chá de sementes de coentro; meio de cada: manjericão seco, coentro seco e tomilho seco; 2 folhas de louro; 3 grãos de pimenta-do-reino preta; e 5 grãos de pimenta-do-reino branca (ou preta, dependendo da tradução de "чёрный" e "душистый", mas no contexto de especiarias secas, 'dukhisty' costuma ser pimenta-do-reino preta ou allspice. O texto original diz 'душистый' (allspice/pimenta-da-jamaica) e 'чёрный' (preta). Vou manter a especificação exata: 3 grãos de pimenta-da-jamaica e 5 grãos de pimenta-do-reino preta, já que 'душистый' é o termo culinário russo para allspice).

Correção sobre os ingredientes baseados na fidelidade: O texto russo lista 'душистый перец горошком: 3 шт.' (Pimenta-da-jamaica / Allspice) e 'Чёрный перец горошком: 5 шт.' (Pimenta-do-reino preta). Vou listar exatamente assim.

Preparo

Inicie descongelando a sardinha. Remova a cabeça, a cauda e as nadadeiras, e limpe cuidadosamente as vísceras. Divida o filé ao meio no sentido transversal, criando duas partes iguais.

Do meio do limão, retire a casca com cuidado para obter o zeste e separe o suco em um recipiente à parte.

Em uma panela, adicione a água, o sal, o açúcar, o alho, as sementes de coentro, as ervas secas (manjericão, coentro e tomilho), as folhas de louro e os grãos de pimenta-da-jamaica e de pimenta-do-reino preta. Leve o líquido ao ponto de ebulição.

Assim que a água ferver, adicione os pedaços de sardinha. Reduza o fogo para o mínimo absoluto e cozinhe até que o peixe esteja completamente pronto. É fundamental evitar que a água burle com força; essa fervura suave é o mecanismo que preserva a integridade dos pedaços e garante a textura macia da carne.

Quando a cozedura estiver concluída, desligue o fogo. No mesmo caldo, acrescente o vinagre de maçã, o suco de limão reservado e a casca do limão (zeste).

Deixe a sardinha esfriar diretamente nessa mistura. Esse resfriamento é o passo decisivo: os fibras do peixe absorvem os aromas das especiarias e da acidez, mantendo a umidade interna que seria perdida se o peixe fosse retirado quente.

Antes de servir, retire a sardinha da panela e remova os ossos. Finalize o prato com ervas frescas e rodelas de limão.