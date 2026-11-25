Julienne de cogumelos e camarões: técnica de finalização para textura ideal

Julienne clássico de cogumelos é uma entrada segura, mas a incorporação de camarões transforma o prato em um item de banquete mais refinado. A combinação de champignons salteados, camarões delicados e um molho espesso à base de creme de leite, coberto por uma crosta de queijo, encontra seu lugar ideal na mesa festiva. O prato é servido quente, diretamente nas cocotes em que foi assado.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жульен с креветками

Para preparar esta receita, são necessários os seguintes ingredientes: 250 g de champignons, 250 g de camarões descascados, 300 ml de creme de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 80 g de queijo ralado, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 2 colheres de sopa de manteiga, sal e pimenta moída a gosto. Oceponha é opcional.

A sequência das operações garante a textura correta do molho e a suculência dos ingredientes. Primeiro, corte os champignons em pedaços pequenos e salteie-os no óleo vegetal até ficarem cozidos. Se decidir usar oceaonha, corte-a em meias-lunas finas e salteie separadamente na manteiga até ficar translúcida ou levemente dourada.

Preparo do molho e montagem

Em uma panela seca, aqueça a farinha mexendo constantemente por cerca de 2 minutos, até que comece a exalar um leve aroma de noz. Adicione a manteiga e continue processando a mistura, amassando-a intensamente por mais 2 minutos.

Despeje gradualmente o creme de leite na massa de farinha, mexendo sem parar com um batedor ou espátula para evitar a formação de grumos. Leve o molho à fervura e retire imediatamente do fogo.

Adicione os cogumelos salteados (e a oceaonha, se utilizada) ao molho quente. Misture bem e tempere com sal e pimenta a gosto. Distribua a mistura de cogumelos nas formas individuais (cocotes). Cubra abundantemente com o queijo ralado e disponha os camarões previamente cozidos por cima.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 a 15 minutos. Para que os frutos do mar mantenham sua delicadeza e não fiquem "elásticos", os camarões podem ser adicionados ao julienne não no início, mas 3 a 5 minutos antes do final da assadeira. Esse tempo é suficiente para que eles esquentem e o queijo derreta completamente. Sirva imediatamente após retirar do forno, enquanto o molho à base de creme permanece viscoso e a camada de queijo ainda está quente.