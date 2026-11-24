Waffles salgados estruturados por base de kefir e crosta de queijo

A ideia de que waffles são apenas uma massa doce para frutas cai por terra com um gesto simples: adicionar queijo ralado e salsicha à receita. O resultado é uma massa densa, dourada e estruturada, que substitui o lanche da manhã tradicional. Graças à base de kefir, as waffles mantêm a forma e a crocância, sem desmoronar na mão. A tarefa manual é mínima: misturar os ingredientes é o único esforço real, já que a elétrica waffle faz o trabalho pesado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сырные вафли с ветчиной и сыром

A base do sabor

O coração deste prato é a combinação de um queijo semiduro com salsicha cozida. O queijo derrete diretamente nas cavidades da máquina, criando uma crosta que confere estrutura à massa. A salsicha, seja ela do tipo 'doktorskaia' ou qualquer presunto similar, entra em pequenos pedaços, trazendo o toque salgado. O sabor ganha profundidade com a adição de cebolinha fresca, que acrescenta um leve amargor e frescor. Tudo isso se apoia em uma mistura simples: ovos, kefir, manteiga derretida, farinha e fermento em pó.

Preparo

Comece pela base líquida. Derreta 60 g de manteiga e deixe-a esfriar até a temperatura ambiente; esse passo é crucial para que a manteiga não cozinhe os ovos ao serem adicionados. Em uma tigela funda, junte dois ovos de galinha, sal e 200 ml de kefir. Bata com um batedor de arame até homogeneizar a mistura e, só então, acrescente a manteiga fria.

Peneire 200 g de farinha de trigo e uma colher de chá de fermento em pó diretamente sobre a mistura líquida. Mexa rapidamente, mas com cuidado, para obter uma massa lisa e sem grumos. A consistência deve ser viscosa; é essa espessura que permite às waffles aguentarem o recheio sem rasgar.

Para o recheio, rale 100 g de salsicha fria e 100 g de qualquer queijo semiduro (como holandês, suluguni ou mussarela) em um ralador de furos largos. Lave, seque e corte 20 g de cebolinha em rodelas finas. Adicione todos esses ingredientes à massa e misture bem. É fundamental que o queijo e a salsicha estejam distribuídos uniformemente para que cada waffle tenha a mesma intensidade de sabor.

Pré-aqueça a waffleira elétrica conforme as instruções do fabricante. Antes da primeira porção, unte levemente as placas com óleo vegetal usando um pincel de silicone. Coloque duas colheres de sopa cheias da massa com recheio na placa inferior e feche a tampa firmemente.

Cozinhe por 4 a 5 minutos, até que a waffle fique dourada e crocante. Nas porções seguintes, não é mais necessário untar, pois a massa escorregará naturalmente pela superfície quente. Sirva o prato ainda morno.

Servir e armazenar

Um detalhe técnico merece atenção após a cocção. Não empilhe as waffles quentes em uma pilha alta. O vapor próprio fará com que elas amoleçam rapidamente, e a crosta crocante de queijo, que é o principal atrativo, transformará-se em uma massa mole. O ideal é dispor as waffles em uma única camada sobre uma grade metálica. Deixe-as descansar por alguns minutos para que o vapor escape e a crosta fixe a textura.

Este prato funciona perfeitamente como café da manhã ou lanche robusto durante o dia. Para variar, é possível incorporar bacon crocante, azeitonas ou champignonés salteados, conforme sugestão da fonte. No entanto, a combinação básica de salsicha, queijo e cebolinha já é harmoniosa e dispensa adições extras.