Syrniki de ricota: O papel da gema e da remoção do soro na estrutura

O segredo de uns syrniki — as panquecas de ricota típicas do Leste Europeu — que mantêm a forma sem perder a delicadeza está em dois detalhes: a remoção rigorosa do soro do queijo e o uso exclusivo de gemas. Essa combinação evita que a massa fique líquida ou pesada demais, preservando a textura aerada.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашние сырники с изюмом

Ingredientes

700 g de queijo cottage ou ricota (gordura entre 5% e 9%)

2 gemas de ovo

1,5 colher de sopa de açúcar

1 envelope de açúcar baunilha

Uma pitada de sal

50-70 g de farinha de trigo ou de arroz (mais um pouco para empanar)

2-3 colheres de sopa de óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

A base do prato depende da consistência do queijo. Se houver soro residual, escorra a massa em um pano de prato ou gaze. Para garantir a homogeneidade, passe o queijo por uma peneira ou use um processador, cuidando para não bater excessivamente e não liquefazer a massa.

Misture o queijo preparado com as gemas, o açúcar, o açúcar baunilha e o sal. Adicione a farinha gradualmente; a massa final deve ser macia e levemente pegajosa, mas com estrutura suficiente para ser moldada.

Polvilhe farinha em uma superfície plana e molde a massa em formato de cilindro, cortando-a em 10 a 12 partes iguais. Empane cada pedaço na farinha e molde discos compactos e uniformes.

Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os syrniki em fogo médio até que a base esteja bem dourada. Vire os discos, reduza o fogo para o mínimo e tampe a frigideira. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos para que o centro asse completamente.

Sirva quente, acompanhado de sour cream (creme azedo), geleia ou mel.

Dica de ajuste: Para evitar o excesso de farinha, frite primeiro um único disco de teste. Se ele perder a forma ou se espalhar na frigideira, adicione um pouco mais de farinha ao restante da massa antes de modelar as demais unidades.