Como assar a beterraba inteira preserva textura e intensidade no marinado agridoce

Existe uma combinação simples que resiste ao tempo: a beterraba com vinagre, sal e açúcar. Conhecida em muitos lares brasileiros pela sua capacidade de transformar um ingrediente básico em uma entrada vibrante e agridoce, esta receita aposta em um gesto técnico específico — o assamento — para garantir que a textura da raiz permaneça firme e o sabor, concentrado. Diferente do cozimento em água, que tende a diluir o aroma, o forno preserva a intensidade da carne da beterraba, tornando-a uma base mais estruturada para o marinado.

Photo: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из свеклы

A base assada

Para quatro porções, o ponto de partida são 700 g de beterrabas. A preparação começa pela limpeza: as raízes devem ser lavadas com uma escova, mas sem serem descascadas. Essa camada externa, protegida por papel-alumínio, impede que os sucos escapem durante o calor. Afora isso, o processo exige paciência: as beterrabas envoltas devem permanecer em um forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente uma hora. O objetivo é obter uma polpa suculenta e de cor profunda, características essenciais para a mistura final. Após o assamento, o ideal é deixá-las esfriar dentro do próprio alumínio antes de descascar e ralá-las em um ralador de furos grossos.

A montagem e o aquecimento breve

O encontro com os temperos ocorre na panela. Em três colheres de sopa de óleo vegetal refinado, um cebola pequena cortada em cubos é dourada até ficar translúcida, o que leva cerca de cinco minutos. Esse passo serve para suavizar a acidez da cebola, removendo a agressividade crua. A cebola morna recebe então a beterraba ralada, dois dentes de alho espremidos, uma colher e meia de sopa de vinagre de mesa a 9%, uma colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. A mistura é mexida e mantida no fogo por mais cinco minutos. Esse tempo curto de aquecimento não visa cozinhar os ingredientes, mas sim permitir que os óleos, os ácidos e os aromas do alho se integrem uniformemente. O fogo é desligado, e a preparação deve esfriar completamente antes de ser servida gelada.

Detalhes práticos

Considerando o tempo de forno, o processo total leva cerca de uma hora e meia, com uma estimativa de 215 kcal por porção. A receita clássica segue estritamente a tríade de beterraba, vinagre, sal e açúcar, embora existam variações que acrescentam pasta de tomate ou tomates cozidos para maior densidade. Caso o forno não seja uma opção, o cozimento em água é possível, mas exige um cuidado adicional: os caules das beterrabas não devem ser removidos, pois funcionam como uma tampa natural que evita a perda de pigmento e sabor durante o processo.