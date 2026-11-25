Receita de bolo vegano Sürprize mistura 400 g de farinha com 450 ml de leite

O bolo de chocolate "Sürprize" é um exemplo de como a estrutura de um doce pode ser alcançada sem a dependência de ovos ou manteiga, baseando-se na precisão da reação química entre agentes básicos e ácidos. A textura úmida e a densidade do resultado final dependem diretamente da proporção de gordura vegetal e da temperatura dos líquidos utilizados na emulsão.

Photo: commons.wikimedia.org by Nikolastaverna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глазированные сырки

A composição exige a seguinte precisão de ingredientes:

Farinha de trigo (tipo superior): 400 g

Açúcar: 400 g

Leite: 450 ml

Óleo vegetal: 150 ml

Cacau em pó (sem açúcar): 50 g

Chocolate amargo (80% cacau): 85 g

Açúcar baunilhado: 8 g

Bicarbonato de sódio: 1 colher de chá

Vinagre (9%): 2 colheres de sopa

Sal: ⅓ de colher de chá

A Operação Decisiva: A Reação do Agente de Crescimento

O ponto crítico desta receita reside no momento da introdução do vinagre. A estrutura aerada do bolo é garantida pela interação imediata entre o bicarbonato de sódio e o ácido do vinagre. Para que essa reação não se perca, o vinagre deve ser a última adição, seguido de uma mistura rápida e a transferência imediata para o forno. O excesso de manipulação nesta etapa comprometeria a porosidade da massa.

O processo de montagem segue a ordem rigorosa: primeiro, a peneira e a homogeneização dos secos (farinha, cacau, açúcares, sal e bicarbonato). Em seguida, a adição do leite — que deve estar morno, mas não quente, para não desestabilizar a mistura — e do óleo vegetal. A massa deve ser trabalhada apenas até a completa eliminação de grumos antes da etapa final do vinagre.

Temperatura e Ponto de Preparo

O cozimento ocorre em forno pré-aquecido a 180 °C por um período de 45 a 50 minutos. O sinal definitivo de preparo é a extração de um palito ou espeto de madeira do centro do bolo: ele deve sair seco e limpo. O resfriamento dentro da forma é essencial para a estabilização do miolo, que adquire a densidade e a umidade características apenas após o resfriamento completo.

Acabamento e Glacê

A finalização utiliza o chocolate 80% cacau, derretido em pulsos curtos no micro-ondas para evitar a granulação por superaquecimento. A cobertura deve ser aplicada sobre o bolo já frio, garantindo que o brilho e a textura do chocolate se mantenham estáveis.