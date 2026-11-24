Sopa de cozido de boi: usar a gordura da lata para refogar cria a base do caldo

Um sopão de cozido de boi, batata e vermicelli fina apresenta-se como uma solução direta para o almoço quando o tempo é escasso e a necessidade de um caldo rico, porém simples, é urgente. A receita baseia-se em ingredientes de despensa, substituindo a longa extração de sabor dos ossos pela concentração intrínseca da carne em conserva, garantindo um resultado saciante em aproximadamente trinta minutos de preparação.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горячий суп в кастрюле

A operação central que sustenta a estrutura do prato é a utilização da gordura sólida do cozido. Em vez de apenas despegar a carne, a fonte indica derreter essa gordura na frigideira para saltear a cebola picada e a cenoura em tiras finas. Esse processo de refogamento em gordura animal, antes da incorporação dos cubos de carne, cria a base aromática e ligante do caldo. Após esse refogado, a mistura é transferida para a panela onde a batata já está quase cozida, e o vermicelli é adicionado por apenas dois minutos, finalizando com um repouso de dez minutos para o equilíbrio.

Preparo e detalhes técnicos

Para a execução, 300 g de batata são cortados em cubos médios e cozidos em 1 litro de água por dez minutos. Simultaneamente, a gordura de uma lata de 400 g de cozido de boi é separada e aquecida. Nela, 1 cebola picada e 1 cenoura em tiras finas são refogadas por cerca de cinco minutos até amaciar, seguidas da carne desfiada ou em pedaços, aquecida por mais dois a três minutos. Essa mistura é então unida ao caldo da batata. A vermicelli fina (50 g) entra no final e exige rigoroso controle de tempo: apenas dois minutos de fervura para não perder a textura. O tempero final com sal e pimenta-do-reino moída é feito após o desligamento do fogo, durante o período de repouso coberto.

Uma consideração prática para quem planeja servir o prato com alguma antecedência ou preparar porções para mais tarde: a vermicelli fina tende a absorver o líquido e inchar excessivamente se ficar no caldo por muito tempo. A fonte recomenda, nesse cenário, cozinhar o macarrão separadamente e adicioná-lo apenas nas tigelas na hora da finalização, mantendo o caldo de carne e legumes à parte até o momento de servir.