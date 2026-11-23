Bebida de cacau com cereja: preparo quente com base de leite e chocolate

Uma bebida de cacau caseira que incorpora o espírito do famoso pudim da Floresta Negra, unindo chocolate, cereja e creme em um copo. A proposta é direta: quatro ingredientes principais e um processo que leva apenas 15 minutos de trabalho ativo, resultando em uma textura aveludada e um sabor complexo sem a necessidade de técnicas profissionais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Какао с вишнёвым соком

A base do preparo depende da escolha correta do cacau em pó. Deve ser natural, não a versão solúvel ou aromatizada, para que o sabor do chocolate permaneça como protagonista. A cereja congelada (150 g) precisa ser descongelada separadamente em uma tigela, um passo que soma 30 minutos ao tempo total, mas garante que o suco frutificado seja aproveitado junto ao fruto.

Para cozinhar, misture 1 litro de leite em temperatura ambiente com 20 g de cacau em pó. Adicione a purê de cereja ou as frutas descongeladas com o próprio suco. Incorpore 100 g de chocolate ao leite quebrado em pedaços pequenos. Leve ao fogo, mexendo constantemente, até atingir a fervura e mantenha coçando por exatamente 1 minuto. Ajuste o açúcar ao seu paladar.

Finalize a apresentação em copos altos que resistam ao calor. Sirva a bebida quente e cubra com chantilly fresco, cerejas para coquetel e lascas de chocolate. O contraste entre a acidez da cereja e a doçura do cacau e do leite é o que impede que a bebida fique plana; a textura do creme suaviza o conjunto, enquanto a fruta acrescenta frescor. É uma combinação funcional: entrega profundidade de sabor com a simplicidade de um preparo de cozinha rápida.