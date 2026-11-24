Guisado de carne bovina: crosta rápida seguida de 30 minutos de cozimento lento

A preparação deste guisado de carne bovina com legumes, destinada a seis pessoas, aposta na estabilidade térmica do kadai (ou caçarola pesada). As paredes espessas da panela mantêm uma temperatura constante, permitindo que os ingredientes cozinhem gradualmente sem queimar ou secar. O resultado é uma textura amaciada pelo tempo e pelo calor estável, longe do ritmo acelerado de um refogado rápido.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тушёная баранина с картофелем

A base da receita combina 800 gramas de carne bovina (patinho ou coxão mole) com 200 gramas cada de abobrinha, berinjela, pimentão vermelho doce, tomate, cenoura e cebola. A técnica decisiva reside na sequência: a carne é selada rapidamente em fogo médio-alto para formar uma crosta, enquanto os legumes são adicionados em etapas. Essa distinção entre o início intenso e o longo cozimento posterior define a estrutura final do prato.

Preparo

Para começar, corte a carne, a abobrinha e a berinjela em cubos de 2 a 3 centímetros de lado. Pique a cebola e dois dentes de alho. Fatie a cenoura em rodelas, corte o pimentão em quadrados e os tomates em gomos. Separe as folhas de três ramos de salsinha e dois de coentro, descarte os caules grossos e pique as folhas finamente.

Aqueça 100 mililitros de óleo vegetal refinado em uma panela de base grossa em fogo médio. Acrescente a carne e frite em fogo médio-alto até que se forme uma crosta firme em todas as superfícies. Adicione a cenoura e a cebola, reduza o fogo e cozinhe por cinco minutos. Em seguida, incorpore a berinjela, a abobrinha e o pimentão, continuando o preparo por mais cinco minutos.

Junte os tomates, o alho e metade das ervas. Tempere com sal e pimenta a gosto. Reduza o fogo ao mínimo e tampe a panela. Deixe cozinhar por 30 minutos. Na hora de servir, finalize com o restante das ervas picadas. Caso os tomates não liberem umidade suficiente durante o cozimento, dilua duas colheres de sopa de pasta de tomate em 150 mililitros de água e acrescente à panela para atingir a consistência desejada. O tempo total de preparo é de aproximadamente uma hora.