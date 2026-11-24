Biscoito de chocolate e avelãs: o impacto do processamento duplo das castanhas na textura

A combinação de chocolate amargo com 60% de cacau e avelãs busca reproduzir a textura de uma barra de chocolate clássica com castanhas inteiras. O diferencial técnico deste biscoito reside no processamento duplo das avelãs: metade é assada, resfriada e descascada, sendo então dividida entre 55g de farinha de avelã e o restante picado grosseiramente. Essa estratégia cria um contraste estrutural, onde a avelã moída integra-se à fase gordurosa da massa para conferir densidade, enquanto os pedaços maiores preservam a crocância interna.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Печенье с орехами

A estabilização da massa e o controle térmico

A etapa decisiva para a morfologia do biscoito é o resfriamento da massa. Após a mistura da manteiga derretida (180g), açúcares (135g de mascavo, 70g de branco e 1 colher de chá de açúcar baunilhado), um ovo inteiro, uma gema, a avelã moída e os secos (210g de farinha, 1,5 colher de chá de amido de milho, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal), incorporam-se as avelãs picadas e o chocolate. A massa deve repousar sob filme plástico na geladeira por 2 horas. Esse intervalo é fundamental para a hidratação da farinha e a solidificação das gorduras; sem essa estabilização, a massa permanece viscosa, resultando em biscoitos que se espalham excessivamente no forno e perdem a forma definida ao serem moldados em 12 esferas.

O processo de cocção exige dois regimes de temperatura. Primeiramente, o forno é pré-aquecido a 160°C para a torra das avelãs (aproximadamente 10 minutos). Para a etapa final, a temperatura é elevada para 165°C. As esferas de massa são dispostas em assadeira com papel manteiga, mantendo o espaçamento necessário, e assadas rigorosamente por 12 minutos.

O ponto de preparo não se encerra na retirada do forno. A estrutura final é consolidada durante o resfriamento: os biscoitos devem permanecer na assadeira por 10 minutos antes de serem transferidos para uma grade. É nesse estágio que a massa atinge a densidade característica e o chocolate e as avelãs manifestam a crocância desejada.