Bifes de cordeiro no airfryer: técnica de vapor e douramento para garantir suculência

Preparar carne de cordeiro em casa costuma envolver a preocupação com a textura final: o receio de que o corte fique seco ou excessivamente rígido é um dos principais motivos de desistência. No entanto, a utilização de um airfryer combinada com uma técnica de duas etapas — primeiro cozimento a vapor, depois douramento — resolve esse conflito. O princípio é simples: um pré-tratamento da carne em papel-alumínio cria um ambiente fechado que preserva a umidade interna antes da exposição ao calor seco, garantindo que a crosta dourada não se forme às custas da suculência do interior.

Photo: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная баранина с картофелем

Base e marinada

Para executar este preparo, a escolha do corte e a proporção dos ingredientes definem o resultado. Utilizam-se 600 g de miolo de cordeiro, fatiado em bifes de 2,5 a 3 cm de espessura. É fundamental cortar contra as fibras, o que facilita a digestibilidade e a maciez posterior.

O restante dos ingredientes inclui 400 g de cebola roxa em anéis grossos, 4 dentes de alho amassados, 150 ml de molho de soja, 50 ml de azeite de oliva, 50 ml de suco de limão, 30 g de mel, os folhas de uma pequena ramo de alecrim picadas, 0,5 colher de chá de sal e pimenta-preta moída a gosto. Para quem prefere um perfil mais intenso, é possível substituir metade do molho de soja por molho de pimenta doce e ardida, ou adicionar pimenta-caiena em pó à marinada.

Mariação e preparação

Antes de adicionar qualquer líquido, seque os bifes de cordeiro com papel-toalha. Essa etapa é técnica e não opcional: a superfície seca permite que a marinada penetre nas fibras em vez de escorrer, aumentando a eficiência da infusão de sabores.

Em uma tigela funda, combine as folhas de alecrim, o alho, o sal, a pimenta-preta, o azeite, o molho de soja, o suco de limão e o mel. Misture até formar uma emulsão homogênea e cubra abundantemente cada bife com a mistura. Feche o recipiente com tampa ou filme plástico e leve à geladeira por um mínimo de 8 horas. A ação prolongada dos ácidos do limão e das enzimas presentes nos ingredientes ajuda a quebrar a estrutura do tecido conjuntivo, reduzindo a rigidez natural da carne.

Processo de cocção no airfryer

Para que o preparo ocorra de uma só vez, a cesta do airfryer deve ter capacidade para pelo menos 5 a 6 litros. Caso o equipamento seja menor, cozinhe os bifes em lotes separados para evitar sobreposição, o que comprometeria a circulação de ar e a uniformidade do cozimento.

Forre o fundo da cesta com uma folha de papel-alumínio. Disponha os anéis de cebola como primeira camada; eles funcionarão como uma base aromática e ajudarão a distribuir o calor. Retire os bifes da marinada, seque ligeiramente o excesso de líquido superficial e coloque-os sobre as cebolas.

Dobre bem o papel-alumínio para vedar completamente o pacote, impedindo a saída do vapor. Pré-aqueça o airfryer a 200 °C. Insira a cesta e cozinhe por 30 minutos. Neste estágio, o vapor acumulado amacia a carne sem permitir que a superfície queime, pois o papel-alumínio cria uma barreira física contra o ressecamento direto.

Abra o papel-alumínio com cuidado e continue o preparo por mais 10 minutos com o airfryer ligado e a carne exposta. Esta etapa final é responsável pela formação da crosta dourada e caramelizada, que contrasta com o interior macio.

Descanso

Após desligar o aparelho, não sirva imediatamente. Retire os bifes, cubra-os novamente com uma folha de papel-alumínio ou papel-toalha e deixe descansar em local morno por 5 minutos. Esse período permite que os sucos concentrados no centro das fibras se redistribuam uniformemente pela peça. Quando for cortado, o líquido ficará retido na carne, tornando a textura final mais suculenta e menos propensa a perder juicos na tábua.