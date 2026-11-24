O "Carne com Cobertura" resolve a complexidade do jantar festivo ao unir a proteína, o acompanhamento e os vegetais em uma única operação de forno. O ponto central desta preparação é a montagem em camadas, que permite que a carne mantenha a suculência enquanto o purê de batatas, posicionado no topo, absorve os sucos e os aromas dos temperos e dos cogumelos.
Para a base e a montagem:
O processo começa com a base do acompanhamento: cozinhe as batatas em água salgada até amolecerem. Após escorrer, incorpore a manteiga e um pouco de leite quente, batendo até obter um purê homogêneo e sem grumos.
Para a carne, corte a peça em fatias de aproximadamente 5 mm e bata-as levemente com um martelo culinário. Tempere com sal, pimenta-do-reino, o tempero específico para porco e o alho em pó, deixando a carne marinar em temperatura ambiente durante a preparação dos demais itens.
Os cogumelos devem ser cortados em cubos pequenos e refogados no óleo vegetal até que a água evapore completamente; finalize com sal e pimenta. Enquanto isso, corte os tomates em rodelas finas e a cebola em meias-luas bem delicadas.
A operação decisiva ocorre na montagem individual sobre a assadeira. Cada fatia de carne deve ser passada primeiro no ovo batido e, em seguida, na farinha de trigo. Sobre a carne, organize as camadas na seguinte ordem:
Finalize cobrindo com o queijo ralado e uma camada fina de creme de leite ou maionese. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por 30 a 40 minutos, ou até que a crosta de queijo esteja dourada.
Uma observação técnica sobre a textura: como a cebola fica sob a camada densa de purê, ela pode manter certa crocância. Para quem prefere a cebola completamente macia, a alternativa é refogá-la junto com os cogumelos antes da montagem.
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