Esparguetes em uma panela: massa cozida no molho com abobrinha e queijo

Um prato único em uma única panela, onde os esparguetes cozinham diretamente no líquido e absorvem os sabores das leguminosas e do queijo. A base é simples: abobrinha, cebola, tomate e cenoura, com um toque de creme e um queijos derretido no final.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паста с кабачковыми соусом

O ponto-chave está na montagem. Os legumes são refogados até ficarem macios, mas ainda com estrutura. Em seguida, metade do molho cremoso é despejada sobre eles. Os esparguetes secos são colocados por cima e cobertos com o restante do molho. A panela vai ao fogo médio-baixo por 15 minutos. O líquido evapora e cozinha a massa simultaneamente, sem necessidade de água salgada separada.

Os ingredientes necessários são:

Para a base de legumes:

200 g de esparguetes

3 abobrinhas

1 cebola

1 tomate

1 cenoura

1 dente de alho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

100 g de queijo tipo processado (ou derretido)

4 ramos de salsinha ou manjericão fresco

Temperos a gosto

Para o molho:

200 ml de creme de leite (10%) ou leite

1 colher de sopa de creme de leite azedo (ou iogurte natural, conforme a fonte)

1 colher de sopa de pasta de tomate

Uma pitada de açúcar

Temperos a gosto

Preparo

Descasque e lave as leguminosas. Corte a abobrinha em tiras finas. Rale a cenoura em tiras grossas ou corte em palitos. Corte o tomate em cubos pequenos e a cebola em meias-luas finas. Amasse um dente de alho. Para facilitar o ralamento do queijo processado, coloque-o no congelador por 10 minutos antes de usar.

Aqueça o azeite em uma panela funda ou frigideira. Frite a cebola por cerca de 3 minutos, até dourar levemente. Adicione a cenoura, o tomate e o alho amassado. Refogue a mistura por cerca de 5 minutos, até a cenoura ficar macia.

Junte as tiras de abobrinha. Tempere com sal e ervas secas a gosto. Continue refogando por 10 a 15 minutos, até a abobrinha ficar quase cozida, mas ainda firme.

Enquanto isso, em uma tigela, misture o creme de leite (ou leite), o creme de leite azedo, a pasta de tomate e a pitada de açúcar. Adicione os temperos e mexa bem com um batedor de arame ou fouet.

Despeje metade desse molho sobre as leguminosas na panela. Coloque os esparguetes por cima e cubra com o restante do molho. Mexa levemente para distribuir. Deixe cozinhar por 15 minutos, até a massa ficar al dente.

Quando os esparguetes estiverem prontos, acrescente o queijo processado ralado. Mexa por 3 minutos, até o queijo derreter completamente e integrar ao molho. Retire do fogo e finalize com salsinha ou manjericão fresco picado.