Sopa de perca de rio: o papel da cebola inteira e do cozimento rápido da carne

O que define uma boa sopa de perca de rio não é a complexidade dos ingredientes, mas a clareza do caldo e a textura suave da carne, que costuma ter um leve toque adocicado. A perca exige um cuidado específico na preparação: sua estrutura permite liberar uma pureza ao líquido apenas se o processo for conduzido com precisão. O essencial aqui é extrair o sabor da peixe de forma limpa e, em seguida, devolvê-lo à tigela sem resíduos indesejados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Северный рыбный бульон с сушёной зеленью

Preparação da base

Comece com 1 kg de percas. Com uma faca afiada, faça cortes circulares ao redor da cabeça e, com os dedos, retire a pele junto com a escama, puxando-a em direção à cauda. É crucial remover completamente as guelras e as vísceras, pois podem impartir amargor. Descasque uma cebola; ela irá para o caldo inteira, conferindo profundidade sem ofuscar o sabor do peixe.

Cozimento do caldo

Coloque as carcaças limpas e a cebola em uma panela, cubra com 2,5 litros de água e tempere com sal a gosto. Leve ao ponto de fervura em fogo alto e, em seguida, reduza para fogo médio. A partir deste momento, cozinhe as percas por 15 minutos, removendo a espuma periodicamente com uma escumadeira. Não adicione os legumes ainda. Retire o peixe do caldo e reserve em um prato; o objetivo nesta etapa é obter um caldo cristalino, livre de partículas suspensas.

Legumes e finalização

Enquanto o caldo esfria, descasque 4 batatas e 1 cenoura. Corte as batatas em cubos e a cenoura em rodelas. Adicione os legumes à panela com o caldo de peixe, junto com 2 folhas de louro, 7 grãos de pimenta-do-reino preta e 3 grãos de pimenta-do-reino branca (ou pimenta defumada). Leve à fervura, reduza o fogo e cozinhe os legumes por 10 a 15 minutos, até que fiquem macios. Nesse intervalo, desfie a carne da perca cozida com as mãos, removendo cuidadosamente ossos, caudas e cabeças. Devolva a carne à panela com os legumes e cozinhe por apenas 2 a 3 minutos. Esse tempo basta para aquecer o peixe, preservando sua delicadeza.

Corte finamente 3 ramos de salsinha e 3 ramos de coentro. Adicione as ervas à sopa, ajuste o sal e a pimenta moída. Retire a panela do fogo e deixe a sopa descansar coberta por 20 minutos. Durante esse período, os aromas das ervas e das especiarias se integrarão, e o caldo ganhará mais corpo e expressão. Sirva simples, acompanhando com pimenta-do-reino moída na hora. Se preferir pular a etapa de desossar a perca antes de cozinhar, pode prepará-la com a pele, mas nesse caso é obrigatório passar o caldo por uma peneira fina para garantir a transparência final.