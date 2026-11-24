Patê de fígado de frango: textura suave e sem aroma intenso

O patê de fígado de frango costuma ser evitado por causa de um aroma intenso que afasta muitos cozinheiros domésticos. A proposta desta receita é obter uma textura aveludada e suave, eliminando essa característica sensorial. O segredo não reside apenas no modo de cozinhar, mas na etapa final de processamento que transforma o ingrediente base.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паштет из куриной печени

Para preparar a porção, são necessários 225 g de fígado de frango, 2 ovos, 120 ml de creme de leite (de 10% ou 20% de gordura, em temperatura ambiente), 1 cebola média, 1 colher de sopa de óleo vegetal, sal e pimenta-do-reino a gosto. Opcionalmente, pode-se acrescentar manteiga ao final para enriquecer o sabor.

Preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo vegetal e adicione a cebola picada em cubos. Salteie até dourar levemente. Acrescente o fígado de frango, previamente lavado, limpo de vasos e gordura, e cortado em pedaços. Cozinhe mexendo constantemente por cerca de 5 minutos. Nesse momento, junte os ovos, o sal, a pimenta e o creme de leite. Mexa para incorporar as gemas e tampe a frigideira por aproximadamente 1 minuto, até que os ovos coagulem.

Finalização

Após desligar o fogo, transfira a mistura para o liquidificador ou processador. Bata bem até obter uma pasta homogênea. Essa etapa de processamento, combinada com os ovos e o creme de leite, é responsável pela estrutura leve do patê. Se desejar, incorpore manteiga batida a este ponto e ajuste o tempero a gosto.

O patê finalizado apresenta-se uniforme e leve. Um aspecto prático desta preparação é a capacidade de conservação: o produto suporta bem o congelamento. Se não for consumido nos próximos dias, armazene em um recipiente fechado, leve à geladeira para esfriar e depois transfira ao freezer. Durante o descongelamento na geladeira, o patê mantém seu sabor e consistência originais.