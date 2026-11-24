Omelete com creme de leite (smetana) assado a vapor na frigideira coberta

A combinação de quatro ovos com três colheres de sopa de creme de leite (smetana) a 15% e 50 ml de leite cria uma massa que desafia a expectativa do omelete tradicional. A adição do creme de leite confere ao prato uma textura densa, porém aerada, e um aroma lácteo mais intenso do que o obtido apenas com leite. Este método transforma ingredientes básicos em uma refeição completa, adequada tanto para um café da manhã demorado quanto para um jantar leve.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Горячий омлет на сковороде

Preparo e técnica

O sucesso da receita depende da proporção dos líquidos e do controle do calor. Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o leite, meia colher de chá de sal e, se desejar, cebolinha ou salsinha picada. Use um batedor de arame ou um garfo apenas para integrar os ingredientes até obter uma massa homogênea. Evite bater em excesso; a massa não deve formar espuma, pois isso comprometerá a aeração interna que dá corpo ao prato.</n Para o cozimento, utilize uma frigideira com fundo grosso para garantir o aquecimento uniforme. Unte a superfície com 10 g de manteiga e aqueça em fogo médio até o derretimento. Despeje a mistura de ovos no centro da frigideira e, imediatamente, reduza o fogo para o mínimo.

Cocção a vapor e finalização

Cubra a frigideira com uma tampa e deixe o omelete cozinhar por 8 a 10 minutos. A regra fundamental aqui é não abrir a tampa durante o processo. O vapor acumulado no interior da frigideira atua como a força principal para o crescimento do omelete, garantindo a altura e a maciez característica do preparo. O prato está pronto quando a superfície deixa de ser líquida e as bordas começam a dourar levemente.

Para servir, solte as laterais do omelete da borda da frigideira com uma espátula e transfira para o prato com um único movimento para preservar a estrutura. Sirva imediatamente, acompanhado de vegetais frescos da estação, fatias de pão integral ou uma salada de folhas.