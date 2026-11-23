Caldo denso: a incorporação final do queijo processado

Um caldo denso que une a suavidade do queijo processado ao aroma defumado é o ponto de partida para um almoço caseiro que dispensa longos preparos. A receita descrita aposta na simplicidade dos ingredientes e no tempo de cozimento curto, resultando em um prato encorpado e acolhedor.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain сырный суп

Para a base, são necessários três batatas médias, uma cenoura grande, uma cebola, 250 g de carne defumada (como linguiça ou costelinha), 180 g de queijo processado, 1,2 litro de água ou caldo pronto, uma colher de sopa de óleo vegetal e sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Ervas frescas podem ser incluídas como finalização opcional.

A preparação começa com o corte dos vegetais: as batatas devem ser descascadas e cortadas em cubos pequenos para garantir uma cocção uniforme; a cenoura é ralada em grãos grossos; a cebola é picada finamente, de modo que se dissolva durante o preparo, liberando seu aroma no caldo.

Em uma panela com fundo grosso, aqueça o óleo vegetal. Adicione a cebola e doure-a levemente antes de incorporar a cenoura. Cozinhe os vegetais por 3 a 4 minutos até ficarem macios e emitirem um perfume levemente doce. Nesse momento, acrescente a carne defumada, previamente cortada em tiras finas ou cubos.

Junte as batatas ao refogado e cubra com a água ou caldo quente. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos. O objetivo é que as batatas amaciem completamente e o líquido absorva o sabor da defumação.

Corte o queijo processado em pedaços pequenos para facilitar a incorporação. Adicione-o à panela assim que as batatas estiverem prontas. Mexa continuamente por 3 a 5 minutos até que o queijo se dissolva por completo, transformando o caldo em uma textura cremosa, espessa e de tom leitoso.

Finalize ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Deixe o preparo descansar por alguns minutos antes de servir. Se desejar, finalize com ervas frescas. O equilíbrio do prato reside na interação entre a intensidade da defumação e a suavizante do queijo, que confere ao caldo uma qualidade caseira e reconfortante.