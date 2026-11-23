Rolinho de barriga de suíno com crosta crocante e recheio de damasco e laranja

Um rolinho de barriga de suíno com casca crocante apresenta um equilíbrio específico: a gordura da carne encontra uma recheio ácido e adocicado, criado a partir de damasco seco, suco de laranja e canela. Essa combinação funciona como um leve chutney, conferindo camadas ao sabor final sem exigir uma preparação complexa. A técnica decisiva está na preparação da casca, que garante o crocante, e na infusão dos frutos secos, que define o caráter do recheio.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Свиные рулетики с орехами и черносливом

Ingredientes

Para esta receita, são necessários 1,5 kg de barriga de suíno com pele; 50 g de damasco seco sem caroço; o suco de uma laranja; 1 colher de chá de canela em pó; 2 colheres de sopa de óleo vegetal; sal e pimenta a gosto.

Preparação

Comece pela pele. Lave a barriga, toste a superfície e retire a pele, exceto uma faixa de 10 cm de largura em uma das extremidades longas. Faça cortes profundos nesta faixa, paralelos à borda curta, com espaçamento de 1 cm. Remova as tiras alternadas. Este procedimento assegura o aquecimento uniforme e a textura crocante característica.

Em uma panela baixa, misture o damasco lavado, o suco de laranja e a canela. Cozinhe por 5 minutos. Deixe esfriar e processe até obter um purê. Vire a carne de cabeça para baixo, tempere com sal e pimenta e espalhe o purê de damasco, mantendo uma margem de 2 cm nas bordas.

Enrole a carne firmemente a partir da extremidade longa. Amarre com corda de cozinha e pincele com óleo vegetal. Asse em forno preaquecido a 200 °C por 1 hora, posicionando o rolinho com a pele voltada para cima em uma assadeira.

Após o cozimento, transfira a carne para um prato, cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 15 minutos. Somente após este intervalo, remova a corda. Essa pausa permite a redistribuição dos sucos internos, resultando em fatias compactas e uniformes.