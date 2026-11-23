Ricota em charlota de maçã estabiliza massa contra umidade

A estrutura da charlota tradicional, frequentemente comprometida pelo excesso de umidade liberada pelas maçãs durante o cozimento, encontra um ponto de equilíbrio na introdução de 250 g de ricota. Este ingrediente atua como estabilizante físico: ao reter a água dos frutos, a massa ganha densidade sem perder a suavidade, resultando em uma textura mais firme e equilibrada que a versão clássica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шарлотка с яблоками

Fundamentos da Massa e Ponto de Preparo

A base da receita exige precisão na emulsão. Três ovos, 150 g de açúcar e uma pitada de sal devem ser batidos até atingirem uma espuma densa, clara e aerada. É nesta etapa que se define a estrutura aerada final. A adição subsequente de 120 g de manteiga em temperatura ambiente e da ricota (de qualquer teor de gordura) deve ocorrer com cuidado para não desestabilizar a espuma, continuando o processo por 1 a 2 minutos até a homogeneidade total.

O momento crítico da incorporação dos secos determina a retenção de ar. Os 240 g de farinha de trigo, peneirados com 1 colher de chá de fermento em pó, são adicionados à massa com movimentos delicados. A ação deve ser suficiente para integrar os ingredientes, mas nunca intensa o bastante para colapsar a estrutura aerada previamente construída. As 200 g de maçãs, descascadas, sem miolo e cortadas em cubos pequenos, são então distribuídas uniformemente.

Processo de Assamento e Verificação

A assadeira é forrada com papel-manteiga e a massa é vertida e nivelada. O forno deve estar preaquecido a 180°C. O tempo de cocção, de 40 a 45 minutos, não é um parâmetro fixo, mas uma janela de verificação. O ponto de preparo é confirmado apenas quando um palito de madeira inserido no centro do bolo emerge seco. Após a retirada do forno, a charlota precisa esfriar completamente dentro da forma antes de receber o açúcar de confeiteiro para decoração.

A acidez natural da ricota oferece um contraste funcional à doçura da massa e ao aroma da fruta, criando um perfil de sabor mais complexo. Para variações, a incorporação de 1 a 2 colheres de sopa de iogurte grego espesso ou requeijão cremoso durante a etapa de mistura pode aumentar a cremosidade, enquanto especiarias como baunilha, canela ou noz-moscada complementam o aroma base.