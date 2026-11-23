Manjar de leite e semolina é um gesto simples que transforma ingredientes básicos em uma doce textura, envolta em lascas de coco. A receita, conhecida como "Pássaro”, dispensa técnicas complexas ou produtos caros, entregando um resultado que, segundo a fonte, supera em maciez as versões industriais. A presença do aroma de baunilha e da cobertura natural é o que define a característica principal deste lanche caseiro.
Para preparar a base, são necessários 500 ml de leite, 4 colheres de sopa de semolina, 100 g de açúcar, 50 g de manteiga, 1 colher de chá de açúcar de baunilha, uma pitada de sal e entre 50 e 70 g de coco ralado para a cobertura. A sequência de ações é o que garante a consistência final.
Em uma panela de fundo espesso, misture o leite, a semolina, o açúcar e o sal até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo sem parar com um fouet ou espátula. O objetivo é evitar grumos e queimaduras, permitindo que a massa espesse visivelmente.
Retire do fogo e incorpore imediatamente a manteiga e o açúcar de baunilha. Mexa até a gordura se dissolver por completo. Deixe a mistura amornar até atingir uma temperatura segura e confortável para as mãos. Essa etapa de resfriamento parcial é crucial: é agora, quando a base ainda está maleável, que você formará as bolas. Umedeça levemente as mãos com água para impedir que a massa grude na pele e modele pequenas esferas regulares.
Envolva cada bolinha generosamente no coco ralado, cobrindo todas as superfícies. Disponha as confeitas em um prato raso. Embora estejam prontas para consumo imediato, a fonte recomenda deixá-las em um local fresco para que a estrutura se estabilize. O resultado é um doce livre de conservantes, adequado para consumo infantil e ideal como acompanhamento para chá ou café.
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