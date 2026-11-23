Vatrushki: Crosta firme da base segura o recheio de queijo

A estrutura das vatrushki preguiçosas na frigideira depende de uma relação precisa entre a viscosidade da massa base e a consistência da recheio de queijo. O processo, que dura cerca de 20 minutos, exige que a massa de massa de massa panqueca sobre o kefir atinja um estado semelhante ao de massa para panquecas (olady), garantindo que o recheio de 200 g de queijo cottage não se dissolva no líquido durante a cozinhar.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки с творогом и картофелем

Para a base, misturam-se 250 ml de kefir levemente aquecido, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal e 1 colher de sopa de óleo vegetal. A farinha (150 g) é adicionada gradualmente até obter a textura necessária. A etapa decisiva é a formação da crosta inferior: as pequenas porções de massa são colocadas em uma frigideira aquecida com óleo e cozinham sob tampa em fogo médio por 3 a 4 minutos, até que a parte inferior "agarre". Essa fixação estrutural impede que o recheio, composto por queijo, 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de açúcar de baunilha e uma pitada de sal, escorra ao virar a vatrushka.

Controle de ponto e consistência

A virada é realizada com o recheio voltado para baixo, cozinhar por mais 2 a 3 minutos até dourar. O sucesso da estrutura final reside na escolha de um queijo cottage seco, que mantém a forma, e na densidade da massa, que deve ser suficientemente espessa para suportar o peso do recheio sem torná-lo um liquido. O prato é servido imediatamente, enquanto a estrutura ainda está quente e firme, sugerindo o acréscimo de creme azedo (smetana) ou geleia.