Chucrute siberiano preserva vitamina C por fermentação natural sem aditivos

O chucrute ao estilo siberiano é um produto da fermentação natural do ácido láctico, sem adição de açúcar ou vinagre. Este método preserva a textura crocante e a elevada concentração de vitamina C. O processo começa com a preparação dos ingredientes para um frasco de três litros: 2,5 a 2,7 kg de couve branca (de preferência variedades tardias que tenham sobrevivido à primeira geada), 150 a 200 g de cenouras, 50 a 60 g de sal grosso, um punhado de arandos ou lingonberries, 1 colher de chá de sementes de alcaravia ou aneto, 2 folhas de louro e, opcionalmente, cerca de 100 g de maçãs por quilo de couve.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квашеная капуста с морковью

Rale as cenouras num ralador grosso, mas é importante não ultrapassar o peso especificado para evitar que o produto final escureça. Corte o repolho em tiras com 3 a 5 mm de espessura; cortar demasiado fino fará com que perca a elasticidade. Os legumes são misturados num recipiente largo com o sal, mexendo bem com as mãos de baixo para cima para distribuir uniformemente os cristais sem os partir demasiado. A mistura é colocada num frasco limpo, em camadas de 5 a 7 cm de espessura. Cada camada é polvilhada com frutos vermelhos, especiarias e uma folha de louro (e maçãs, se usar). A camada é compactada firmemente com um almofariz de madeira ou um rolo de massa até que apareça um líquido transparente na superfície. A parte superior é coberta com um pano de queijo dobrado, é colocada uma folha inteira de couve por cima e é aplicado um peso.

A fase ativa de fermentação ocorre à temperatura ambiente (idealmente entre os 18 e os 20 °C) durante 3 a 4 dias. Duas vezes por dia, o peso deve ser removido e a mistura deve ser perfurada com um pau de madeira fino até ao fundo do frasco. Este procedimento permite a saída do dióxido de carbono e evita o amargor. O processo ativo está completo quando a salmoura se torna transparente e a espuma à superfície cessa. Depois disso, o frasco é fechado e transferido para um local fresco, como um frigorífico ou uma varanda.

O repolho cozido tem um sabor azedo característico e uma textura crocante. É utilizado como ingrediente em vinagretes, como base para sopa de couve azeda ou como acompanhamento, por exemplo, com batatas fritas e banha de porco. Os historiadores atribuem a origem da fermentação do repolho à China antiga, onde, segundo algumas fontes, já no século III a.C., os construtores da Grande Muralha da China consumiam o repolho fermentado em vinho de arroz. Na Ásia, o repolho chinês ou repolho de folha era tradicionalmente fermentado, o que distingue as tradições asiáticas das europeias.

Na Europa, o chucrute tornou-se um prato nacional: na Alemanha e em França, é conhecido como chucrute e chucrute-chucrute, e no Reino Unido, como chucrute-sourkraut. A tradição culinária alemã modificou a tradição adicionando açúcar e vinagre de maçã ao sal, mas os historiadores sugerem que os europeus podem ter adotado as técnicas originais de fermentação dos eslavos. Os povos eslavos conheceram o repolho cultivado no século IX, quando os colonizadores gregos o levaram para a região do Mar Negro. Na Rússia, o vegetal era muito apreciado pelo seu sabor e propriedades medicinais; É mencionado no Izbornik, o primeiro tratado médico russo antigo. Em 1150, o príncipe de Smolensk, Rostislav Mstislavich, presenteou o seu camarada com um "kapustnik" — uma horta dedicada especificamente a esta hortaliça. A conservação da colheita através da fermentação láctica revelou-se simples e acessível, garantindo o seu lugar permanente na dieta tradicional de inverno.