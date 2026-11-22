Suco de tangerina e café: equilíbrio entre acidez vibrante e amargor natural

A combinação do suco de tangerina fresco com o café quente equilibra o amargor natural do grão com uma acidez vibrante, resultando em uma bebida que remete ao aroma típico das festas de fim de ano.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горячий напиток с корицей

Ingredientes

Para preparar duas porções pequenas, são necessários:

3 a 4 tangerinas;

2 colheres de chá de café moído;

150 ml de água;

Açúcar a gosto;

Uma pitada de canela (opcional).

Modo de preparo

O preparo começa com a extração do suco das tangerinas. É fundamental passar o líquido por uma peneira para eliminar sementes e fibras da polpa.

Para o café, utilize a cafeteira italiana ou o método da prensa/fervura: coloque o café moído na água fria (150 ml) e aqueça até quase atingir o ponto de ebulição. Assim que a espuma começar a subir, retire do fogo imediatamente.

A montagem consiste em distribuir o suco coado em duas xícaras, preenchendo cerca de um terço do volume. Adicione o açúcar a gosto e complete com o café quente, mexendo bem até a completa dissolução do açúcar.

Ajustes de sabor

Para intensificar o perfil aromático, a receita sugere a adição de uma pitada de canela ou raspas frescas de tangerina. Ao ralar a casca, deve-se utilizar apenas a camada laranja, evitando a parte branca para não amargar a bebida.