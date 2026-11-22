A combinação do suco de tangerina fresco com o café quente equilibra o amargor natural do grão com uma acidez vibrante, resultando em uma bebida que remete ao aroma típico das festas de fim de ano.
Para preparar duas porções pequenas, são necessários:
O preparo começa com a extração do suco das tangerinas. É fundamental passar o líquido por uma peneira para eliminar sementes e fibras da polpa.
Para o café, utilize a cafeteira italiana ou o método da prensa/fervura: coloque o café moído na água fria (150 ml) e aqueça até quase atingir o ponto de ebulição. Assim que a espuma começar a subir, retire do fogo imediatamente.
A montagem consiste em distribuir o suco coado em duas xícaras, preenchendo cerca de um terço do volume. Adicione o açúcar a gosto e complete com o café quente, mexendo bem até a completa dissolução do açúcar.
Para intensificar o perfil aromático, a receita sugere a adição de uma pitada de canela ou raspas frescas de tangerina. Ao ralar a casca, deve-se utilizar apenas a camada laranja, evitando a parte branca para não amargar a bebida.
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Estas raças reagem a mudanças na rotina e tensão ambiental com sinais físicos e comportamentais específicos que requerem ajustes na estrutura diária em vez de punições.