Preparo de creme de merengue com caramelo para coberturas e recheios

O creme de proteina com caramelo e a alternativa aerada as composicoes de manteiga mais densas e as creme de leite industrializado. Sua estrutura firme, sabor intenso e brilho caracteristico tornam-no ideal para coberturas e recheios de tortas e doces. O sucesso do preparo depende do controle rigoroso da temperatura e da pureza dos utensilios, parametros que garantem a estabilidade final da massa.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карамельный белковый крем и торт

Fundacao da receita

A base e constitu ida por tres claras de ovo, 150 gramas de acucar, 50 mililitros de agua e uma pitada de acido citrico. Para executar o processo, sao necessarios uma panela com fundo grosso, um termometro de cozinha, um misturador com batedores e uma tigela limpa e completamente seca.

A operacao decisiva: sincronia e temperatura

O ponto critico reside na simultaneidade entre a formacao do xarope de caramelo e o batimento das claras. O xarope deve ser preparado em fogo medio, levando a mistura de acucar e agua ate os 118 graus Celsius. Na ausencia de termometro, o indicador visual e a cor dourada ambar. O acucar nao deve ser mexido com colher durante a fervura para evitar a cristalizacao; em vez disso, a panela deve ser balancada suavemente para assegurar o aquecimento uniforme.

Enquanto o xarope atinge a temperatura-alvo, as claras devem ser batidas. A tigela e os batedores precisam estar rigorosamente limpos e secos, pois qualquer vestigio de gordura ou gemas impede a elevacao da massa. A adicao de uma pitada de acido citrico atua como estabilizante, prevenindo o colapso da espuma.

A integracao dos componentes

Ao atingir a temperatura certa, o xarope deve ser vertido nas claras batidas em um fio fino e contínuo, mantendo o misturador em funcionamento constante. A precisao deste fluxo e o sinal de preparo que determina se a estrutura se mantera. Após a incorporacao total do liquido, o batimento deve continuar por mais cinco minutos. Esse periodo e suficiente para que a massa alcance uma densidade alta e o brilho tipico do creme pronto.

Estado final e aplicacao

O creme e considerado finalizado quando sustenta a propria forma. Devido as caracteristicas de sua estrutura, recomenda-se o uso imediato para nivelar tortas ou criar elementos decorativos. Uma vez que atinja a estabilidade apos o resfriamento, ele mantem o volume e a integridade visual.