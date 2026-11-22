Borscht siberiano, aqui adaptado com almôndegas de carne moída e feijão vermelho enlatado, oferece uma consistência densa e sabor profundo. A substituição do corte tradicional de carne por almôndegas e a inclusão do feijão são as características centrais desta variação, que preserva a essência do prato enquanto altera a textura e a saturação do caldo.
Para preparar a base de tomate, refogue a cebola picada e a cenoura ralada em duas colheres de sopa de óleo vegetal por quatro minutos. Adicione a beterraba ralada, duas colheres de sopa de pasta de tomate, uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de vinagre de 9% e uma concha de água. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 12 a 15 minutos.
Em uma panela grande, ferva dois litros de água. Adicione o batata cortado e, após cinco minutos, a couve repicada em tiras. Cozinhe os vegetais por sete minutos antes de introduzir cuidadosamente as almôndegas já temperadas com sal e pimenta preta.
Depois de dez minutos, incorpore o refogado de beterraba, o feijão vermelho escorrido, duas folhas de louro e dois dentes de alho picados. Ajuste o sal e a pimenta a gosto e deixe ferver por mais cinco minutos. Retire do fogo e deixe repousar coberto por 15 minutos. Sirva com requeijão fresco e ervas picadas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.