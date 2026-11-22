Uma única forma de forno resolve o jantar em família quando o objetivo é um prato completo e prático. A gratin de trigo-sarraceno com carne moída de frango e cogumelos shiitake combina a textura granulada do cereal, a maciez da carne e os cogumelos refogados, finalizada com uma crosta de queijo. É uma forma de dar nova vida a ingredientes corriqueiros, unindo-os em uma estrutura que sustenta bem ao ser cortada.
Para a base, utilizam-se 200 g de trigo-sarraceno e, para o recheio, 400 g de carne moída de frango, 200 g de cogumelos shiitake e 1 cebola. O conjunto é mantido unido por 2 ovos e 100 ml de leite, e finalizado com 100 g de queijo duro ralado. O preparo ainda exige 2 colheres de sopa de óleo vegetal, sal e pimenta-do-reino a gosto. A execução requer uma panela para a fervura, uma frigideira para os refogados, uma forma de assar, além dos utensílios básicos de corte e ralar.
O ponto crítico da textura reside no trigo-sarraceno. Após a lavagem em água corrente, ele deve ser cozido por 15 minutos. É fundamental que grãos fiquem soltos e não cozidos em excesso; se a base absorver demais a umidade, a estrutura da gratin perderá a definição e ficará mole.
Enquanto isso, a cebola e os cogumelos são fatiados e refogados em óleo quente por 5 minutos. A seguir, a carne moída é adicionada à frigideira. O fogo deve ser alto e o tempo, de apenas mais 5 minutos. Essa etapa rápida serve para que a carne forme uma crosta externa rapidamente, retendo o suco no interior. O tempero final de sal e pimenta é aplicado neste momento.
Na forma de assar, o trigo-sarraceno cozido é misturado ao recheio de carne e cogumelos. Separadamente, os ovos e o leite são batidos até a homogeneização e vertidos sobre o conteúdo da forma, atuando como a ligadura que unirá os ingredientes durante o calor.
Para o acabamento, o queijo duro é ralado grossamente e distribuído por toda a superfície. A forma parte para um forno preaquecido a 180°C, onde permanecerá por 25 minutos. Ao retirar do forno, recomenda-se aguardar cerca de 10 minutos antes de cortar. Esse tempo permite que a mistura de ovos e leite firme definitivamente, facilitando a retirada de pedaços inteiros e bem formatados.
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