O Hackfleisch-Käse-Lauch-Suppe é uma sopa alemã tradicional, marcada pela textura cremosa e pela consistência substantiva que transforma o almoço ou o jantar em uma refeição completa. A combinação de carne moída dourada, poro tenro e queijo derretido define o caráter do prato, enquanto o preparo ocorre integralmente em uma única panela, simplificando o processo sem abrir mão da profundidade de sabor.
As quantidades abaixo rendem de quatro a cinco porções:
Para começar, corte a cebola comum em cubos pequenos e amasse o alho. Lave o poro cuidadosamente sob água corrente, retirando qualquer resíduo de terra que se acumule entre as camadas da folha, e depois corte-o em rodelas.
Aqueça uma panela grande em fogo médio e adicione a carne moída. Mexa constantemente com uma espátula, desmanchando os grumos, até que a carne esteja dourada e o excesso de líquido tenha evaporado por completo. Acrescente a cebola e cozinhe por cerca de três a quatro minutos. Em seguida, junte o alho e as rodelas de poro, refogando os ingredientes por mais alguns minutos até que comecem a murchar.
Derrame o caldo sobre a mistura e adicione a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Leve a fervura, reduza o fogo para baixo e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até que o poro esteja macio ao toque.
Reduza o fogo ao mínimo e adicione o queijo processado, mexendo até que se dissolva completamente. Para incorporar o creme de leite (ou substituto), misture-o previamente com um pouco do caldo quente da panela para evitar que ele emane. Adicione essa mistura à sopa e acerte o sal.
Aqueça a sopa pronta apenas o suficiente para mantê-la quente, evitando fervura intensa. Essa cautela é essencial para que a base cremosa permaneça lisa e homogênea, sem se separar.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.