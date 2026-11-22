Cenoura em palitos grossos: o corte que evita o purê indistinto

A cenoura ganha destaque quando deixada de lado o papel coadjuvante em caldos e recheios para assumir o centro do prato. Nesta versão, o vegetal é preparado em uma frigideira funda, resultando em um acompanhamento que combina a doçura natural da raiz com o toque picante do alho e o frescor das ervas. A preparação é direta e resulta em um prato versátil, que harmoniza com carnes e pescados ou compõe refeições vegetarianas quando acompanhado de batata, arroz ou trigo sarraceno.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная морковь с чесноком и зеленью

A base da textura

O detalhe técnico que define o resultado final é o corte. A cenoura deve ser pelada, lavada e cortada em palitos grossos ou cubos. Evite ralar o vegetal, pois esse formato desmancha no calor, transformando-se em um purê indistinto. Manter a geometria da fatia é o que garante que cada pedaço conserve sua estrutura no prato final.

A execução começa com o refogado da cebola e do alho em óleo vegetal aquecido na frigideira profunda. O processo leva cerca de cinco minutos, até que os aromáticos fiquem translúcidos. Em seguida, a cenoura é adicionada e misturada, cozinhar por três minutos em fogo médio. O próximo passo é incorporar um tomate cortado em cubos, sal e pimenta-do-reino moída, aquecendo a mistura por mais dois minutos.

Finalização e variações

Para o cozimento lento, despeje 50 ml de água fervente sobre os legumes, cubra com uma tampa e reduza o fogo. O processo de cozinhar sob vapor continua por 20 minutos. Nos momentos finais, antes de desligar o fogo, acrescente salsa picada e o restante do alho para intensificar o aroma. O prato pode ser servido imediatamente, seja como um prato principal leve ou como acompanhamento.

Se o objetivo for uma textura mais cremosa, é possível adicionar 50 ml de creme de leite fresco em temperatura ambiente ou iogurte natural (soured cream) na etapa final, cozinhar por mais cinco minutos. Especiarias como curry, ervas de provence ou hmelis-suneli são opções adequadas para variar o perfil aromático da cenoura.