Dificuldade com secura no pato: enrolar em alumínio resolveu o problema

A combinação de bacalhau assado, filé de pato e cenoura no estilo coreano cria um prato de lógica clara: a suavidade defumada da vegetais encontra a densidade da carne, enquanto o tempero picante adiciona estrutura. A receita, desenvolvida pela autora 'миссПоваренок' após uma visita a um restaurante de culinária chinesa, foi reconstituída por memória e observação. O resultado funciona melhor morno, mas também se apresenta bem após um breve descanso gelado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Баклажаны по-корейски

O ponto decisivo: a carne de pato

A chave para o prato está na cocção correta do peito de pato. Para evitar que a carne fique seca, ela é selada primeiro com a pele para baixo em fogo médio por 5 a 8 minutos, permitindo que a gordura se derreta e a pele dore. Em seguida, vira-se a peça e cozinha-se coberto por mais 5 a 8 minutos. O próximo passo é essencial: enrolar a carne em alumínio para que ela termine de cozinhar no próprio calor. Essa técnica preserva a suculência, fator crítico já que o carne não passará por mais nenhuma etapa de aquecimento no prato final.

Montagem e tempero

Enquanto o pato descansa, prepara-se o berinjela. Fatias finas de uma unidade média (cerca de 300 g) são salgadas para remover amargor e umidade excessiva, depois lavadas e torcidas. Na frigideira com duas colheres de sopa de óleo vegetal, as fatias são douradas por cerca de 10 minutos. O pato é fatiado em tiras e o meio de uma cebola roxa média é cortado em rodelas. Em uma tigela, combinam-se a cebola, a berinjela, a carne e 300 g de cenoura coreana. O molho é feito à parte misturando duas colheres de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinagre de arroz, uma colher de chá de açúcar e óleo de gergelim, dois dentes de alho, meia colher de chá de pimenta-do-reino moída, coentro e flocos de pimenta vermelha. A autora observa que, como sua cenoura coreana já continha temperos similares, não preparou o molho separadamente para esse ingrediente, misturando tudo junto. Para finalizar, adicionam-se 300 g de tomates cereja, cortados ao meio ou em quartos, e misturam-se com delicadeza para não amassá-los.

Para servir, o salada é decorada com cebolinha verde, coentro picado e uma colher de sopa de sementes de gergelim. A receita rende quatro porções, com aproximadamente 344 kcal cada. É um prato acessível, sem ingredientes exóticos ou técnicas complexas, que exige apenas atenção ao tempo de cocção do pato para garantir o equilíbrio de sabor e textura que define o jantar.