Textura de creme no frango: emulsão de tomate e castanhas define o resultado final

O butter chicken é definido por uma textura sedosa que difere de outros preparos de frango, obtida pela emulsão de tomate, manteiga e nozes caju. A distinção não reside apenas nos ingredientes, mas na manipulação mecânica da massa. Após a coção inicial com alho, gengibre e especiarias, a mistura é retirada do fogo e processada com um batedor de mão até atingir uma consistência uniforme de creme, sem grumos. Essa base lisa é essencial para envolver a carne, que é adicionada subsequentemente junto com creme de leite e manteiga fria, cozida por mais oito minutos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов is licensed under publiс domain Курица в сметанном соусе

O tratamento da carne exige precisão para manter a suculência. Filés de coxas de frango, totalizando 600 gramas, são cortados em pedaços de 3 a 4 centímetros e marinados por 30 minutos à temperatura ambiente. A marinada combina 120 gramas de iogurte natural com 3,2% de gordura, uma colher de sopa de suco de limão e metade da mistura de alho e gengibre. O ambiente ácido do iogurte e do limão amacia as fibras musculares sem secá-las, um efeito mais delicado do que o de marinadas mais agressivas.

A fase de douramento utiliza fogo alto. O frango é disposto em camada única na manteiga derretida e cozido por três minutos de cada lado, até formar marcas de grelhado escuras. Esse processo retém os sucos internos, criando um contraste entre a crosta e o miolo. Na mesma panela, utilizando a gordura residual, o alho picado finamente é refogado com a restante pasta de alho-gengibre e as especiarias: garam masala, páprica doce e pimenta-chili moída vermelha.

Os ingredientes específicos incluem 400 gramas de polpa de tomate em conserva, 150 mililitros de creme de leite com 35% de gordura, 80 gramas de manteiga e 60 gramas de nozes caju não torradas, além de açúcar, sal e pimenta-do-reino preta. A receita serve quatro pessoas, com tempo total de preparo de 45 minutos, mais o tempo de marinada. Cada porção fornece 674,93 kcal, contendo 27,80 g de proteínas, 50,87 g de gorduras e 21,83 g de carboidratos.

Enquanto o frango amolece no molho, um terço das nozes caju restantes é tostado em uma frigideira seca. Elas funcionam como um elemento textural, contrapondo-se à base macia com sua crocância. O prato é tradicionalmente servido com arroz basmati cozido ou pão roti indiano, que absorve o molho cremoso. Para um aroma mais profundo, uma pitada de kasuri methi (folhas secas de fenegreco), amassadas entre as palmas das mãos, pode ser adicionada ao final, conferindo notas de noz e cogumelo.