Rillette de atum: cozimento suave e desfiamento manual preservam fibras do peixe

Um rillette de atum atrativo depende do contraste entre a crocância do pão tostado e a textura cremosa da pasta. O segredo aqui é não transformar o peixe em um purê homogêneo: a ideia é preservar as fibras do atum em pedaços perceptíveis, envoltos por um creme de queijo com a acidez equilibrada do limão.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сэндвич с тунцом и огурцами

O ponto do cozimento

O gesto decisivo para garantir a suculência do prato é o controle da fervura. Ao cozinhar o filé em fogo baixo, o peixe cozinha uniformemente, evitando que a parte externa resseque enquanto o centro ainda está cru. Após esse processo, a separação manual das fibras com um garfo mantém a estrutura do ingrediente, resultando em uma consistência mais rica.

Preparo e montagem

Para começar, descongele 200 g de filé de atum na prateleira inferior da geladeira para preservar a textura. Seque o peixe com papel toalha e coloque-o em uma panela com água fervente levemente salgada. Reduza o fogo e cozinhe por 7 a 10 minutos. O ponto ideal é quando o centro da parte mais grossa deixa de ser translúcido e se separa facilmente com o garfo (ou atinge 63 °C no termômetro).

Retire o atum com uma escumadeira, deixe escorrer e desfie com um garfo, mantendo alguns pedaços maiores. Deixe esfriar e tempere com 2 colheres de chá de suco de limão e pimenta-do-reino moída. Adicione 150 g de queijo cremoso (sem sabor) e misture delicadamente com movimentos envolventes para não esmagar o peixe. Se o queijo estiver muito firme, amoleça-o com uma colher em outro recipiente antes de incorporar.

Serviço e conservação

Sirva a pasta com torradas, crackers ou tortinhas. Para manter a crocância, deixe o pão esfriar em uma grade antes de adicionar o rillette. A conserva deve ser mantida em recipiente fechado na geladeira (até 4 °C) por 1 a 2 dias, montando os aperitivos apenas no momento do consumo.