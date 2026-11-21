Filé de salmão assado: massa atua como tampa hermética para reter vapor e sucos

O resultado final é um filé de salmão assado, coberto por uma crosta dourada de massa e banhado por um molho espesso à base de queijo e creme de leite. O elemento estrutural decisivo não é apenas o cozimento do peixe, mas a função hermética da massa: ela atua como uma tampa que retém o vapor e os sucos internos, impedindo a desidratação do salmão no forno. Esse mecanismo transforma o assamento comum em um processo de cozimento envolto, permitindo que o queijo derretido e o creme de leite se combinem em uma emulsão homogênea, ideal para acompanhar pedaços da crosta crocante.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пирог с копченым лососем

Para quatro porções, a base requer 600 g de filé de salmão, 100 g de qualquer queijo duro com sabor pronunciado, 5 a 6 colheres de sopa de creme de leite gordo ou sour cream, sal, pimenta e manteiga para untar as formas.

Montagem e ponto da massa

A sequência de preparo começa com o pré-aquecimento do forno a 180°C. O filé é temperado com sal e pimenta e disposto em formas individuais untadas com manteiga ou em uma assadeira grande. Sobre o peixe, distribui-se o queijo ralado, que é então coberto com o creme de leite.

A massa da "tampa" é o ponto de controle técnico mais sutil da receita. Ela deve ser preparada batendo-se 2 colheres de sopa de manteiga, adicionando 2 colheres de sopa de creme de leite (sour cream) e incorporando farinha de trigo gradualmente — aproximadamente até ¾ de xícara — até que a mistura atinja um estado plástico e pare de grudar nas mãos. Essa consistência é crucial: a massa precisa ser suficientemente firme para ser esticada e cobrir o peixe sem rasgar, mantendo a integridade da estrutura durante o assamento, mas ainda maleável para permitir a expansão térmica. Após cobrir o salmão — cortando formas decorativas, se desejado -, a superfície é pincelada com gema batida para garantir a coloração dourada.

A assadeira vai ao forno por 30 minutos. A alternativa de usar massa folhada pronta é apresentada como igualmente eficaz para preservar a suculência do peixe, desde que cumpra a mesma função de vedação térmica e retenção de vapor.