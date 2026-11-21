Receita de salada de abobrinha combina tomate-cereja, pimentão e queijo feta

O foco deste prato é a transformação do abacate jovem — conhecido aqui como zucchini ou cabotiá — em um elemento de textura firme e cor dourada. A técnica central envolve a prévia remoção da água da vegetação antes da fritura, garantindo que as tiras se mantenham estruturais em vez de mornas e amolecidas, equilibradas pela frescura do tomate-cereja e o salinidade do queijo feta.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Теплый салат

Preparação e Fritura

Para obter o resultado esperado, utilize abacates jovens com casca fina. Corte-os em tiras de aproximadamente 1 por 3 centímetros. Aplique uma leve camada de sal e deixe descansar por alguns instantes para que o excesso de líquido seja expelido. Esta etapa é crucial: após retirar o líquido e secar as tiras com papel toalha, a fritura produzirá uma crosta dourada uniforme, evitando que o vegetal cozinhe em seu próprio suco.

Em uma panela com pouco óleo, salteie pimentão doce em tiras por cerca de 3 minutos. O objetivo é remover a umidade bruta do vegetal enquanto se preserva sua densidade e crocância. Em seguida, frite os pedaços de abacate separadamente até que atinjam uma cor dourada. Ainda quentes, incorpore 1 g de alho picado e 2 colheres de sopa de salsa picada. A temperatura residual do abacate potencializa a liberação dos aromas do alho e da erva, integrando-os à textura do vegetal.

Montagem do Prato

A composição final baseia-se na interação entre texturas e temperaturas. Em uma saladeira, una os abacates e pimentões já resfriados a 150 g de tomate-cereja e 150 g de queijo feta em cubos. Para facilitar a adesão do queijo aos vegetais e unificar o sabor, misture o feta previamente com 1 colher de sopa de azeite de oliva antes de adicioná-lo ao conjunto.

Este conjunto de sabores e texturas torna o prato substancial o suficiente para servir como uma refeição leve independente, seja ao jantar ou ao café da manhã, ou como um acompanhamento versátil para carnes e peixes.