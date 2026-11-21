Costela de frango suculenta com hidratação por água mineral com gás e emulsão de creme de leite

Costela de frango é, com frequência, o corte que termina ressecado no prato, especialmente quando se tenta transformá-la em shashlik. A receita de Elisó Gaganidze aborda esse problema específico: o resultado é uma carne úmida e suculenta, obtida não pela marinada de fermento ou vinagre, mas pela combinação de água mineral com gás e uma emulsão densa de creme de leite e molho sacébeli. O ponto central da técnica está na hidratação prévia via gás carbônico, que prepara a fibra muscular para reter umidade durante o calor, sem adicionar gordura excessiva ao processo.

Photo: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шашлык из куриной грудки

A preparação começa com o corte de 1,3 kg de filé de peito, limpo de membranas e dividido em pedaços ligeiramente menores que metade da palma da mão. Essas peças são temperadas com sal, pimenta-do-reino moída, flocos de pimenta-chili e 4 colheres (sopa) de óleo vegetal. A etapa determinante é a cobertura exata dos pedaços com água mineral com gás, apenas até o nível que os envolva. Esse contato deve durar no mínimo 4 horas na geladeira, sendo a noite inteira o tempo ideal para a estrutura da carne se ajustar.

Emulsão e cozimento

Antes do calor, o líquido da marinada é descartado completamente. Em separado, prepara-se a cobertura: 1 colher (sopa) de maionese, 100 ml de creme de leite (com 22% ou mais de gordura) e 100 ml de molho sacébeli. Caso não haja sacébeli, ketchup é a alternativa aceita pela fonte. Essa mistura é adicionada à carne, mexida e o cozimento inicia-se imediatamente. A flexibilidade é total quanto ao método: grelha, air fryer, frigideira ou forno. Na execução registrada por Gaganidze, o forno a 200 °C por 20 a 30 minutos, com uma inversão dos pedaços na metade do tempo, é suficiente para o resultado desejado. O tempo total de preparo, incluindo a marinação, gira em torno de 50 minutos, rendimento de 5 porções.

O prato é servido acompanhado de lavash, cebola roxa, ervas frescas e sacébeli extra para regar. A porção apresenta aproximadamente 468 kcal, 60,6 g de proteína, 22,8 g de gordura e apenas 0,7 g de carboidrato. A ausência de glúten torna a receita adequada para refeições do dia a dia, incluindo menús infantis e dietas restritivas. Para quem busca um perfil de sabor mais intenso, a troca do peito por coxas desossadas é a modificação recomendada na própria fonte.