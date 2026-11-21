Salada de Berinjela Crocante: a dupla de pepinos define a textura

O salada de berinjela "Crocante” aposta na contradição de texturas: a polpa da fruta, dourada e macia após a fritura, encontra o frescor de dois tipos de pepino. É a presença simultânea do pepino cru e do pepino em conserva, junto com a cebola roxa, que cria a crocância característica e distingue este prato das versões clássicas de antepasto vegetal. A receita serve quatro pessoas e leva 40 minutos do início ao fim, sendo adequada tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с хрустящими баклажанами и черри

O gesto decisivo

A etapa mais importante é o preparo da berinjela. O legume deve ser lavado, cortado em tiras finas e salgado, descansando por 20 minutos para eliminar o excesso de umidade. Em seguida, é lavada e espremida até ficar bem seca. Esse procedimento é essencial para que, ao ser frita em fogo médio com duas colheres de sopa de óleo vegetal por cerca de 10 minutos, a berinjela ganhe uma cor dourada sem se desfazer ou absorver gordura em excesso.

Enquanto a berinjela finaliza, os demais ingredientes são preparados. Uma cabeça pequena de cebola roxa é descascada e cortada em pluma; metade de uma colher de sopa de suco de limão é adicionada para suavizar a acidez e dar um leve toque de marinado. Dois pepinos médios frescos e um pepino médio em conserva são cortados em tiras ou ralados grosso em um ralador.

Montagem e finalização

A montagem ocorre em uma saladeira. Adicionam-se as berinjelas fritas já amornadas, a cebola marinada e os dois tipos de pepino. O conjunto é temperado com pimenta-do-reino moída. A emulsão de dois colheres de sopa de maionese serve de ligação, embora a receita permita substituí-la por azeite, caso se prefira evitar maionese. Não é necessário adicionar mais sal nesta etapa, pois ele já foi utilizado no preparo inicial da berinjela.

O salada é servido frio. Por cima, espalha-se salsinha ou coentro picados. Para um efeito visual, podem ser dispostos dois ovos de codorna cozidos e polvilhado o prato com uma mistura de pimentas de moagem grossa. A acidez da cebola e dos pepinos em conserva equilibra o sabor intenso da berinjela frita, resultando em uma entrada autossuficiente e expressiva.