Preparo de pimentões recheados com arroz e carne moída em camada aberta

Фаршированные перцы в этой версии не прячут начинку внутри жесткой оболочки, а остаются открытыми, увенчанными золотистой сырной коркой. Это практичное решение для обеда или ужина, где скорость сборки важнее сложной конструкции. Ключевое упрощение процесса заключается в том, что рис варится прямо в пакетике, а затем смешивается с сырым фаршем, что исключает долгий этап ожидания и упрощает работу с компонентами.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перцы с творогом

Для приготовления блюда на три порции потребуются три красных сладких перца, 400 г мясного фарша, один пакетик риса, 100 г твёрдого сыра (можно взять сразу тёртого) и три столовые ложки сметаны. Общая энергетическая ценность готового блюда составляет 3343,8 ккал.

Подготовка основы

Процесс начинается с варки риса в пакетике, строго следуя инструкции на упаковке. Это критический момент для текстуры: крупа должна стать мягкой, но не развариться, чтобы хорошо объединиться с сырым мясом. Пока рис доходит до готовности, его смешивают с фаршем и солят. Именно сочетание сырого мяса и готового крахмалистого компонента формирует основу, которая впоследствии будет запечатана коркой.

Формирование и запекание

Красные перцы разрезают вдоль на половинки и аккуратно удаляют семена. Важно сохранить форму "лодочки", а не делать из овощей глубокие лотки. Начинку выкладывают ровным слоем толщиной 2-3 см. Не стоит набивать перцы с горкой: такой слой гарантированно пропечётся за отведённое время, тогда как толстый ком начинки в центре может остаться сырым. Именно ограничение толщины слоя является решающим приёмом, обеспечивающим готовность блюда за 35-40 минут.

Начинка раскладывается по лодочкам, после чего каждая половинка смазывается сметаной и щедро посыпается тёртым сыром. Сметана здесь выполняет функцию связующего звена, не давая сыру высохнуть и отпасть от начинки при запекании. Сыр плавится, образуя корку, которая защищает сочность мяса от быстрого испарения влаги и создаёт контрастную текстуру: хрустящая верхушка против мягкого перца и сочной начинки.

Запекают перцы в аэрогриле при температуре 190 °C в течение 35-40 минут. Ориентиром готовности служит полностью пропечённый фарш внутри слоя. Аэрогриль в данном случае удобнее духовки: тепло циркулирует интенсивнее, корочка формируется быстрее, а время приготовления сокращается. Блюдо получается ярким за счёт красного цвета перца, сладковатым благодаря овощам и насыщенным за счёт мясной составляющей. Это практичный вариант, когда хочется чего-то сытного, но без лишней возни с разделкой или сложными соусами.