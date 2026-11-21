Fritar peixes brancos de filés magros, como o linguado, o polaca ou a bacalhau, frequentemente esbarra em um obstáculo prático: a carne delicada tende a se desmanchar na panela. O que deveria ser uma peça inteira e apetitosa transforma-se em fragmentos irregulares, e a farinha solta-se durante o cozimento. Há, porém, um gesto técnico simples que garante a integridade da forma e a formação de uma crosta dourada e uniforme.
A principal causa da perda de estrutura é a umidade excessiva presente nos tecidos do peixe descongelado. Para compactar a textura da carne, profissionais utilizam sal comum dez a quinze minutos antes da fritura. A salga não apenas tempera o produto, mas atua sobre as proteínas, estabilizando a estrutura da carne e extraindo o líquido superficial excedente.
Os ingredientes necessários para o processo são: um filé de linguado (ou outro peixe branco), sal de cozinha, farinha para empanar e óleo vegetal para fritar.
Comece cortando o peixe descongelado em porções. Secar cada pedaço com papel toalha é um passo obrigatório para remover a água livre. Em seguida, esfregue uma pequena quantidade de sal em todas as superfícies dos pedaços e deixe-os em temperatura ambiente pelo período de dez a quinze minutos.
Após esse intervalo, quando o sal tiver extraído a umidade, seque a carne novamente com toalhas de papel. A superfície deve estar o mais seca possível, condição crítica para o desenvolvimento da crosta dourada. Depois, empane os pedaços secos na farinha.
Para a finalização, coloque a peixe em uma panela pré-aquecida com óleo.
Para que o resultado tenha aparência de um prato de restaurante, a técnica de virar a carne é essencial. Evite virar os pedaços precocemente ou movê-los constantemente com uma espátula.
Aguarde até que uma crosta dourada e firme se forme na face inferior. É essa crosta que "sela" os sucos internos e permite que o peixe se separe facilmente da superfície da panela, preservando a integridade do pedaço.
Esse método é particularmente eficaz para variedades delicadas, resultando em pedaços uniformes, sucos por dentro e crocantes por fora.
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