Confeitos estilo Rafaello com ricota peneirada e amêndoas

Confeitos caseiros no estilo "Rafaello", baseados em ricota, representam uma alternativa refinada às doces de prateleira. A preparação dispensa o forno e a chama: esferas delicadas com um amêndoa inteira no centro resultam leves e derretem na boca. Para que a textura seja impecável, a precisão na preparação da base é determinante.

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Composição e preparo da estrutura

A receita exige 200 g de ricota, 100 ml de leite condensado, 80 g de lascas de coco (50 g na massa e 30 g para o revestimento), 30 g de manteiga e 20 amêndoas inteiras. O inventário necessário inclui uma tigela funda, uma colher, um prato raso para as lascas e uma bandeja para o resfriamento.

O ponto decisivo da estrutura reside na preparação da ricota. O ingrediente deve ser peneirado com uma peneira fina ou processado com um mixer imersível até atingir total homogeneidade. Essa etapa é crítica: a presença de grãos na massa impede a formação de uma textura cremosa, resultando em confeitos granulados. A ausência de irregularidades sólidas é a precondição para a fluidez desejada.

Ordem dos movimentos e estabilização

Na tigela, a ricota homogeneizada é combinada com o leite condensado e a manteiga amolecida. A manteiga deve ser retirada da geladeira com antecedência para atingir a temperatura ambiente; no estado frio, ela não se distribui uniformemente e permanece como blocos densos na mistura. Em seguida, os 50 g de lascas de coco são incorporados e a massa é trabalhada até espessar.

Para a conformação, porções pequenas da massa são moldadas em esferas limpas e uma amêndoa inteira é posicionada no centro de cada uma. As 30 g restantes de coco são colocadas em um prato raso. Cada esfera é rolada nesse revestimento até que a superfície seja completamente coberta. O uso de lascas de coco de moagem fina é recomendado, pois elas aderem de forma mais uniforme e consistente à superfície.

Os confeitos são dispostos em uma bandeja e levados à geladeira por um período mínimo de uma hora. Durante esse intervalo, a manteiga e a ricota estabilizam-se, conferindo densidade à estrutura e eliminando a aderência às mãos. A precisão no processamento da ricota e a seleção de lascas de coco finas garantem a integridade estética e a consistência delicada do doce final.