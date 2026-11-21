Salsicha de batata cru encaixotada em intestino de porco com base de toucinho e cebola dourada

Em vez de um bife ou de uma massa convencional, o prato proposto é uma salsicha de batata. A estrutura se forma quando a polpa ralada de batata cru cruza com o sabor do toucinho crocante e da cebola dourada, tudo preso em um intestino de porco. O resultado visualmente imita um embutido de carne, mas a textura interna é a de um purê firme e aromatizado.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ колбаски с гарниром

Preparação da mistura

O ponto de partida é o render. Fatie 100 g de toucinho e frite até que fique crocante. Acrescente 2 cebolas picadas finamente e refogue o conjunto até que a cebola ganhe uma cor dourada. Esse passo concentra os sabores e cria a base aromática da massa.

Enquanto isso, rale 1 kg de batatas cruas em um ralador de grossos. Misture a polpa úmida com a mistura de toucinho e cebola já dourada. Adicione 2 ovos, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Mexa até a consistência ficar homogênea, garantindo que os ovos liguem os ingredientes sólidos.

Enchimento e cocção

Use 1 metro de intestino de porco para preencher com a massa de batata. Há uma restrição física importante aqui: não empacote a massa com força excessiva. O volume da batata aumenta durante o aquecimento, e uma enchimento compacto pode estourar a casca natural. Prenda as pontas com um nó firme ou linha de cozinha.

Antes de ir ao forno, dê uma pré-assada. Coloque as salsichas em uma frigideira com óleo quente e dore ambas as laterais. Essa etapa sela a superfície e desenvolve o sabor da crosta.

Transfira para uma assadeira. Faça vários furos ao longo do comprimento de cada salsicha com um palito de dente ou uma agulha. Esse gesto é essencial para permitir a saída do vapor preso no interior, evitando que a pressão interne arrebente a pele. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos.

Para servir, mantenha as salsichas quentes e acompanhe com iogurte natural ou sour cream (smetana), que equilibram a intensidade do tempero.