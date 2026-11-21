Pizza Russa: Massa fermentada e recheio de salsicha em 15 minutos

A pizza russa não é uma tentativa de imitar a tradição italiana, mas sim uma variação robusta que nasceu da adaptação. Em vez de molhos sofisticados, a receita se baseia em ingredientes acessíveis e comuns no dia a dia, resultando em uma torta aberta de massa fermentada, ideal para servir seis pessoas em um jantar rápido.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Наливная пицца

Ingredientes e proporções

Para a massa, são necessários 480 g de farinha de trigo, 10 g de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo, 5 colheres de sopa de óleo vegetal, 0,8 copo de água e 1 colher de chá de sal. A cobertura combina 250 g de queijo semiduro, 50 g de queijo duro, três salsichas, 30 g de salame, 10 tomates cereja, cebola, pimentão, azeitonas sem caroço e molho de tomate a gosto.

O preparo da massa e a montagem

O processo começa com a ativação do fermento: dissolva-o em água morna, adicione uma colher de açúcar e uma de farinha, e deixe descansar por 10 minutos. Após esse tempo, incorpore o ovo batido e o óleo. Peneire o restante da farinha e adicione o açúcar e o sal restantes, amassando até obter uma massa macia. Cubra e deixe crescer em local quente (cerca de 26 °C) por 40 a 50 minutos.

Enquanto a massa descansa, prepare o recheio: corte a cebola e o pimentão em meias-luas, as salsichas em rodelas, os tomates cereja ao meio e as azeitonas em anéis. Rale o queijo semiduro no ralo grosso e o queijo duro no ralo fino.

Após a massa crescer, retire uma porção de aproximadamente 350 g para uma pizza grande (o restante pode ser congelado). Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada e transfira-a para uma assadeira com papel manteiga.

Finalização e forno

Espalhe o molho de tomate deixando uma margem de 2 cm nas bordas. Cubra primeiro com o queijo semiduro ralado e, em seguida, distribua a cebola, as salsichas, o pimentão, as azeitonas, o salame e os tomates cereja. Finalize com a camada de queijo duro ralado.

Leve ao forno preaquecido entre 200 °C e 210 °C por 15 minutos. O tempo exato pode variar conforme a potência do forno e a espessura da massa, que determinará o ponto de cozimento da base.