Descongelar na geladeira por 12h mantém suco na truta assada

Uma truta arco-íris inteira, assada em papel alumínio, transforma um almoço comum em uma refeição equilibrada, onde o sabor e a qualidade nutricional caminham juntos. O segredo para uma carne suco não reside na temperatura do forno, mas na forma como o peixe é descongelado. Deixar a truta congelada na geladeira por 10 a 12 horas permite que a umidade se distribua uniformemente nas fibras, evitando que os sucos escapem para a assadeira, como ocorre frequentemente com o descongelamento rápido em temperatura ambiente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лосось, запечённый с лимоном

Preparo e aromas

Após o degelo lento, a escama é removida com a ponta de uma faca, no sentido da cauda para a cabeça. A barriga é aberta para retirar as vísceras e as brânquias com cuidado, preservando a vesícula biliar. A truta é lavada e, crucialmente, seca com papel toalha: a pele seca favorece o douramento adequado durante o assado. Fazem-se cortes transversais de aproximadamente 1 cm de profundidade nas laterais do filé.

O tempero é simples, mas preciso. A truta é esfregada com sal, pimenta-do-reino moída na hora e tomilho seco. O suco de metade de um limão é espremido diretamente sobre o peixe, que repousa por 15 minutos. A outra metade é fatiada, e 5 hastes de salsinha são picadas finamente. O interior da truta é recheado com a salsinha e as fatias de limão. Essa técnica impregna o aroma do peixe por dentro, em vez de apenas revestir a superfície externa.

Assamento

Pré-aqueça o forno a 190 °C. Transfira a truta para uma folha grande de papel alumínio, regue com 30 ml de azeite de oliva e enrole, dobrando as bordas para cima, deixando um espaço mínimo de ar no interior do pacote. Coloque a assadeira na prateleira média do forno.

Asse a truta por 20 minutos com o papel alumínio fechado. Em seguida, abra o papel com cuidado para evitar queimaduras e retorne o peixe ao forno por mais 10 minutos. Esse tempo final é necessário para que a superfície dore e ganhe o acabamento visual desejado.

Sirva a truta em um prato grande aquecido, acompanhada de batatas jovens assadas, aspargos verdes cozidos ou uma salada leve temperada com azeite de oliva. Caso não tenha tomilho seco, ele pode ser substituído por ervas de Provence, o que confere um toque mais mediterrâneo ao prato; nesse caso, a salsinha pode ser omitida.