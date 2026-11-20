Massa líquida sem segredos: o método que deixa a base firme antes dos recheios

Preparar uma pizza caseira sem depender de massa levedada nem do tempo de forno pode parecer desafiador, mas o método com massa líquida em frigideira resolve essa questão em cerca de 20 minutos. O resultado é uma base macia, totalmente cozida e sem partes cruas, graças a uma técnica específica de pré-fritura que garante a estrutura antes da adição dos recheios.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пицца из кабачков на сковороде

Para uma porção em frigideira de 28 cm de diâmetro, a combinação de ingredientes é direta. A base é formada por 4 colheres de sopa de nata (sметана), 4 colheres de sopa de maionese, 2 ovos e 9 colheres de sopa de farinha (sem montinho). O preparo usa 1 colher de chá de óleo vegetal para untar a panela. Os recheios listados na fonte incluem 100 g de linguiça ou presunto, 1 tomate, 1 pepino em conserva, 120 g de queijo duro, 1 colher de sopa de molho de tomate e ½ colher de chá de orégano.

A técnica da massa líquida

O segredo do preparo reside na consistência da massa e no controle do fogo. Em uma tigela, misture os ovos, a nata e o maionese. Acrescente a farinha gradualmente, mexendo até obter uma textura uniforme, semelhante à da nata espessa. Essa fase evita grumos e garante uma base lisa.

Unte a frigideira com óleo e aqueça em fogo baixo. Despeje a massa e distribua-a uniformemente pelo fundo. Cubra com uma tampa e cozinhe por 5 a 7 minutos. O ponto ideal é atingido quando a superfície da massa deixa de ser líquida e começa a firmar-se. Nesse momento, é necessário virar a base. Utilize um prato plano e grande: cubra a frigideira com ele, inverta a estrutura e deixe a massa escorregar de volta para a panela, agora com o lado dourado para cima.

Montagem e finalização

Com o lado dourado exposto, espalhe rapidamente o molho de tomate. Distribua a linguiça ou presunto fatiado, o tomate fresco e o pepino em conserva. Finalize com o orégano e o queijo duro ralado.

Cubra a frigideira novamente com a tampa e cozinhe em fogo baixo por mais 5 a 7 minutos. O término do preparo é indicado quando o queijo derrete completamente e a parte inferior da pizza atinge uma cor dourada. Sirva o prato ainda quente, enquanto o queijo mantém sua textura elástica.