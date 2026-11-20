Molho de tomate aveludado com técnica de ralação que preserva a polpa

Um purê de batatas ganha nova dimensão quando acompanhado por um molho de tomate com textura aveludada e acidez equilibrada. O resultado é um molho versátil, preparado em 25 minutos, que serve tanto para o purê quanto para aves, peixes no vapor ou carnes assadas.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Приготовление томатного соуса

O detalhe técnico que simplifica este preparo é a forma de processar os tomates. Em vez de escaldá-los para remover a pele, a polpa é obtida ralando os tomates frescos em um ralador grosso; a casca permanece na mão, enquanto a polpa limpa cai na tigela. Esse gesto preserva a doçura natural do fruto e evita o excesso de líquido.

Ingredientes

Tomates frescos (variedades carnudas) em quantidade suficiente para a polpa (ou substitua por tomates pelados em conserva ou passata)

40g de manteiga

1 cebola

2 dentes de alho

250ml de caldo (de legumes ou de carne)

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 colher (chá) de açúcar

0,5 colher (chá) de manjericão seco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Comece preparando a base: corte os tomates ao meio e rale-os no ralador grosso, descartando as cascas. Caso não seja época de tomates frescos, utilize o volume equivalente de passata ou tomates em conserva.

Em uma panela funda, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola picada por cerca de 4 minutos, até amaciar. Adicione o alho picado e refogue por mais 20 a 30 segundos.

Acrescente a polpa do tomate, o açúcar, o manjericão, o sal e a pimenta. Cozinhe em fogo médio, sem tampa, por 4 a 5 minutos, permitindo que o excesso de líquido evapore.

Reduza o fogo para o mínimo. Adicione a farinha de trigo e mexa vigorosamente por um minuto para que ela se integre aos vegetais sem formar grumos e absorva a umidade restante.

Verta o caldo quente lentamente, em um fio fino, mexendo constantemente com um batedor (fouet) ou espátula. Para um resultado mais leve, utilize caldo de legumes; para mais intensidade, utilize caldo de carne.

Mantenha o cozimento em fogo baixo por mais 2 minutos até atingir uma consistência espessa e aveludada. Ajuste o sal e a pimenta conforme necessário.

Sugestão de finalização

Para suavizar a acidez do tomate e trazer cremosidade, podem-se adicionar duas colheres (sopa) de creme de leite fresco ou nata no último minuto de cozimento. Sirva imediatamente para preservar a textura sedosa do molho.