Um purê de batatas ganha nova dimensão quando acompanhado por um molho de tomate com textura aveludada e acidez equilibrada. O resultado é um molho versátil, preparado em 25 minutos, que serve tanto para o purê quanto para aves, peixes no vapor ou carnes assadas.
O detalhe técnico que simplifica este preparo é a forma de processar os tomates. Em vez de escaldá-los para remover a pele, a polpa é obtida ralando os tomates frescos em um ralador grosso; a casca permanece na mão, enquanto a polpa limpa cai na tigela. Esse gesto preserva a doçura natural do fruto e evita o excesso de líquido.
Comece preparando a base: corte os tomates ao meio e rale-os no ralador grosso, descartando as cascas. Caso não seja época de tomates frescos, utilize o volume equivalente de passata ou tomates em conserva.
Em uma panela funda, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola picada por cerca de 4 minutos, até amaciar. Adicione o alho picado e refogue por mais 20 a 30 segundos.
Acrescente a polpa do tomate, o açúcar, o manjericão, o sal e a pimenta. Cozinhe em fogo médio, sem tampa, por 4 a 5 minutos, permitindo que o excesso de líquido evapore.
Reduza o fogo para o mínimo. Adicione a farinha de trigo e mexa vigorosamente por um minuto para que ela se integre aos vegetais sem formar grumos e absorva a umidade restante.
Verta o caldo quente lentamente, em um fio fino, mexendo constantemente com um batedor (fouet) ou espátula. Para um resultado mais leve, utilize caldo de legumes; para mais intensidade, utilize caldo de carne.
Mantenha o cozimento em fogo baixo por mais 2 minutos até atingir uma consistência espessa e aveludada. Ajuste o sal e a pimenta conforme necessário.
Para suavizar a acidez do tomate e trazer cremosidade, podem-se adicionar duas colheres (sopa) de creme de leite fresco ou nata no último minuto de cozimento. Sirva imediatamente para preservar a textura sedosa do molho.
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A textura natural, densidade e direção do crescimento definem se o corte curto funciona; o artigo detalha como franjas e camadas interagem com fios lisos, ondulados ou cacheados para moldar o volume.