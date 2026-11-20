Panquecas de kefir altas: a massa espessa evita que afundem

O segredo dos panquecas de kefir — ou oladyi — que se mantêm altas e macias não está na adição de ingredientes extras, mas na consistência da massa. A receita descrita, conhecida pela textura porosa e pela leveza que lembra o preparo das avós, depende da espessura do líquido e da reação controlada do fermento.

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Para a base, são necessários 230 ml de kefir, 250 g de farinha de trigo, 1 ovo, 1,5 colher de sopa de açúcar, 1/3 de colher de chá de sal, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio e óleo vegetal para fritar.

O processo começa com o kefir, que deve ser retirado do refrigerador com antecedência e aquecido apenas até atingir uma temperatura morna. Em um recipiente separado, misture o ovo, o açúcar e o sal. A seguir, adicione o kefir preparado e mexa bem com um batedor de arame.

A fase decisiva ocorre na incorporação da farinha. Passe a farinha e o bicarbonato por uma peneira e adicione gradualmente à mistura líquida, mexendo até que não restem grumos. O ponto final da massa é a referência principal: ela deve ser extremamente espessa, caindo da colher em uma massa pesada e lenta, sem formar fios.

Deixe a massa descansar em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos. Após esse período, a mistura não deve mais ser mexida. Essa etapa permite que as bolhas de gás formadas pela reação entre o kefir e o bicarbonato se estabilizem.

Aqueça uma frigideira com uma pequena quantidade de óleo vegetal. A partir da borda da tigela, coloque a massa com uma colher, transferindo-a para a frigideira. Frite em fogo médio com a frigideira tampada, por 2 a 3 minutos de cada lado, até que a superfície dourada e o interior cozido estejam prontos.

Pontos críticos do preparo

Não é recomendável diluir a massa com mais kefir para facilitar o manuseio, pois é justamente a espessura que permite que os panquecas mantenham a altura durante o cozimento. O mesmo princípio se aplica ao descanso: evitar a mistura após o período de repouso preserva a estrutura aerada criada pelo fermento, garantindo o volume final do prato.