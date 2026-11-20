Salada de ovos, abacate e vegetais: preparo em 10 minutos para café da manhã

Um café da manhã que foge ao padrão do pão com café pode se sustentar em apenas dez minutos de preparo. Este salada cru e cozida combina ovos, abacate e vegetais frescos, oferecendo uma estrutura equilibrada de proteínas, gorduras saudáveis e fibras sem a necessidade de longa permanência na cozinha.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной салат

Composição e preparo

A base da receita exige dois ovos de galinha, um abacate, um pepino, de seis a oito tomates cereja, 50 g de queijo feta ou brinza, 50 g de folhas de alface ou rúcula, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de suco de limão, além de sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

Os ovos devem ser cozidos em água fervente por 9 a 10 minutos a partir do ponto de ebulição. Após o cozimento, resfrie-os em água fria, remova a casca e corte cada um em quatro partes iguais.

Lave bem os vegetais. Fatie o pepino em semi-anéis finos e divida os tomates cereja ao meio. Descasque e retire o caroço do abacate, fatiando a polpa em tiras regulares. Para evitar o escurecimento oxidativo, borrife imediatamente o suco de limão sobre a fruta.

Lave as folhas de alface ou rúcula e seque-as completamente com um pano limpo. Em vez de cortá-las com faca, despedace-as com as mãos em pedaços médios. Corte o queijo feta ou brinza em cubos de aproximadamente 1 cm de lado.

Montagem e finalização

Em um prato fundo, distribua primeiro as folhas de salada. Sobre elas, coloque uniformemente os pepinos, os tomates, as fatias de abacate e os cubos de queijo. Por fim, arrume os quartos de ovo cozido, preservando sua forma estrutural.

Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão e a pimenta-do-reino moída. Regue a salada com essa emulsão e misture delicadamente antes de servir. O sal deve ser aplicado com cautela, pois o queijo feta ou brinza já possui alta concentração salina.

Especialistas do Rospotrebnadzor ressaltam a importância da inclusão diária de vegetais na dieta. Nesta composição, os ovos fornecem proteína animal completa, o abacate contribui com ácidos graxos insaturados e fibras, enquanto os vegetais e folhas suprem vitaminas e fibras para a digestão. O queijo adiciona cálcio e proteína extra.

Observações técnicas

Para um resultado adequado, o abacate deve estar macio ao toque, mas não mole; frutos muito duros tendem a ter gosto amargo, enquanto os maduros demais comprometem a textura. O uso moderado de azeite — apenas uma colher de sopa — realça os sabores sem excesso calórico. A salada deve ser temperada e salgada imediatamente antes do consumo para que os vegetais mantenham a crocância e as folhas não murchem.

Para quem busca maior saciedade, a receita pode ser acompanhada de uma fatia de pão integral ou enriquecida com uma pequena porção de sementes de abóbora.