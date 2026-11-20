Um café da manhã que foge ao padrão do pão com café pode se sustentar em apenas dez minutos de preparo. Este salada cru e cozida combina ovos, abacate e vegetais frescos, oferecendo uma estrutura equilibrada de proteínas, gorduras saudáveis e fibras sem a necessidade de longa permanência na cozinha.
A base da receita exige dois ovos de galinha, um abacate, um pepino, de seis a oito tomates cereja, 50 g de queijo feta ou brinza, 50 g de folhas de alface ou rúcula, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de suco de limão, além de sal e pimenta-do-reino moída a gosto.
Os ovos devem ser cozidos em água fervente por 9 a 10 minutos a partir do ponto de ebulição. Após o cozimento, resfrie-os em água fria, remova a casca e corte cada um em quatro partes iguais.
Lave bem os vegetais. Fatie o pepino em semi-anéis finos e divida os tomates cereja ao meio. Descasque e retire o caroço do abacate, fatiando a polpa em tiras regulares. Para evitar o escurecimento oxidativo, borrife imediatamente o suco de limão sobre a fruta.
Lave as folhas de alface ou rúcula e seque-as completamente com um pano limpo. Em vez de cortá-las com faca, despedace-as com as mãos em pedaços médios. Corte o queijo feta ou brinza em cubos de aproximadamente 1 cm de lado.
Em um prato fundo, distribua primeiro as folhas de salada. Sobre elas, coloque uniformemente os pepinos, os tomates, as fatias de abacate e os cubos de queijo. Por fim, arrume os quartos de ovo cozido, preservando sua forma estrutural.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão e a pimenta-do-reino moída. Regue a salada com essa emulsão e misture delicadamente antes de servir. O sal deve ser aplicado com cautela, pois o queijo feta ou brinza já possui alta concentração salina.
Especialistas do Rospotrebnadzor ressaltam a importância da inclusão diária de vegetais na dieta. Nesta composição, os ovos fornecem proteína animal completa, o abacate contribui com ácidos graxos insaturados e fibras, enquanto os vegetais e folhas suprem vitaminas e fibras para a digestão. O queijo adiciona cálcio e proteína extra.
Para um resultado adequado, o abacate deve estar macio ao toque, mas não mole; frutos muito duros tendem a ter gosto amargo, enquanto os maduros demais comprometem a textura. O uso moderado de azeite — apenas uma colher de sopa — realça os sabores sem excesso calórico. A salada deve ser temperada e salgada imediatamente antes do consumo para que os vegetais mantenham a crocância e as folhas não murchem.
Para quem busca maior saciedade, a receita pode ser acompanhada de uma fatia de pão integral ou enriquecida com uma pequena porção de sementes de abóbora.
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